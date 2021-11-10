Mesut Özil’in kripto parasının ismi netleşti
Kendi kripto parasını çıkarmaya hazırlanan Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü yıldızı Mesut Özil, kripto parasının adını açıkladı.
Geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından 'heyecan verici şeyler yakında' paylaşımında bulunarak büyük merak uyandıran Mesut Özil, kripto para dünyasına adım attı.
Daha önce Bitcoin mi? Ethereum mu? anketi başlatan yıldız solak, kripto parasının adının ''M10 Token'' olacağını duyurdu.
26 milyon takipçisi olan Twitter hesabından ''Çok yakında.'' paylaşımı yapan Özil'in bu gönderisi kısa sürede büyük ilgi oldu.
Dünyaca ünlü yıldız, kendi fan tokenını piyasaya süren dünyadaki ilk futbolcu olacak.