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Spor Mesut Özil’in kripto parasının ismi netleşti
Spor

Mesut Özil’in kripto parasının ismi netleşti

Kendi kripto parasını çıkarmaya hazırlanan Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü yıldızı Mesut Özil, kripto parasının adını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-11-10 00:52:00 -
Mesut Özil’in kripto parasının ismi netleşti

Geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından 'heyecan verici şeyler yakında' paylaşımında bulunarak büyük merak uyandıran Mesut Özil, kripto para dünyasına adım attı.

Daha önce Bitcoin mi? Ethereum mu? anketi başlatan yıldız solak, kripto parasının adının ''M10 Token'' olacağını duyurdu.

26 milyon takipçisi olan Twitter hesabından ''Çok yakında.'' paylaşımı yapan Özil'in bu gönderisi kısa sürede büyük ilgi oldu.

Dünyaca ünlü yıldız, kendi fan tokenını piyasaya süren dünyadaki ilk futbolcu olacak.

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