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Spor Mesut Özil'den sevindiren haber
Spor

Mesut Özil'den sevindiren haber

Antalyaspor maçında sakatlanan yıldız oyuncu Mesut Özil antrenmanlara başlıyor. Mesut'un Fenerbahçe'nin Gaziantep mücadelesine kadar hazır olması bekleniyor.

Yeniakit Publisher
2021-03-26 11:13:00 - 2021-03-26 11:21:48

Fenerbahçe'nin bu sezonki en büyük bombası, ara transfer döneminde kadroya katılan Mesut Özil olmuştu. Ancak Antalyaspor karşılaşmasında sakatlanan Mesut uzun süre sahalardan uzak kalmıştı. Yıldız futbolcu tedavi sürecini atlattı ve antrenmanlara başlayacak.

Tecrübeli orta saha oyuncusu Mesut'un durumunun ciddi olmasından endişe edilmişti. Yapılan kontrollerde dünyaca ünlü yıldızın bilek bağlarında kısmi yırtık ve kemiğinde ödem oluştuğu tespit edilmişti. Mesut Özil'in tedavisi planlandığı gibi devam etti ve sakatlığını büyük ölçüde atlattı.

Tecrübeli orta saha oyuncusunun pazartesi gününden itibaren bireysel antrenmanlara başlayacağı öğrenildi. Yıldız futbolcunun Denizlispor ve Yeni Malatya maçlarında oynaması beklenmiyor.

Mesut Özil'in hedefi, 12 Nisan'daki Gaziantep mücadelesinde sahadaki yerini almak.

Kaynak: Fanatik

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