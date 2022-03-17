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Spor Mesut Özil'den övgü dolu sözler
Spor

Mesut Özil'den övgü dolu sözler

Mesut Özil, Fenerbahçe'nin Alanyaspor'u 5-2 yendiği karşılaşmaya gol ve asistiyle damga vuran sarı-lacivertlilerin 17 yaşındaki yıldızı Arda Güler'e övgüler dizdi.

Yeniakit Publisher
2022-03-17 00:29:00 -
Mesut Özil'den övgü dolu sözler

Mesut Özil, Fenerbahçe'nin Alanyaspor'u 5-2 yendiği karşılaşmaya gol ve asistiyle damga vuran sarı-lacivertlilerin 17 yaşındaki yıldızı Arda Güler'e övgüler dizdi.

Alanyaspor engelini 5 golle geçen Fenerbahçe'de Arda Güler sonradan oyuna girerek 1 gol ve 1 asist yaptı. Sarı-lacivertli takımı sırtlayan 17 yaşındaki futbolcuyu, dünyaca ünlü yıldız Mesut Özil yerlere göklere sığdıramadı.

Alanya dönüşü uçakta Arda Güler'in performansını değerlendiren Özil, "Süper gol, süper asist. World class kalite. Dünya starı olacak kardeşim" ifadelerini kullandı. Bu sözleri duyan Arda Güler'in oldukça utandığı görülürken o anlar sosyal medyada da binlerce beğeni aldı.

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