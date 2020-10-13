Mesut Özil'den Azerbaycan'a destek: 'Tek devlet iki millet' paylaşımı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'la paylaştığı fotoğraftan dolayı linçe uğrayan Mesut Özil, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Azerbaycan’ın derdi bizim derdimiz, sevinci bizim sevincimizdir" ifadelerini kullandı.

Ermenistan'ın Azerbaycan'a saldırmasıyla başlayan çatışmalar Azerbaycan'ın üstün başarısıyla devam ediyor. Türkiye, Azerbaycan'a maddi manevi desteklerini sürdürürken kardeş ülkeye bir destek de dünyaca ünlü futbolcu Mesut Özil'den geldi.

Mesut Özil'den Azerbaycan paylaşımı

Ünlü futbolcu Mesut Özil'in, Twitter hesabından "Azerbaycan’ın derdi bizim derdimiz, sevinci bizim sevincimizdir" şeklinde yaptığı paylaşım çok kısa bir sürede binlerce beğeni aldı.

Mesut Özil'in Azerbaycan'la ilgili paylaşımında şu ifadeler yer aldı:

"Dünyadaki herkesin şu gerçeği bilmesi benim için önemli. Dağlık Karabağ bölgesi, uluslararası olarak Azerbaycan'ın bir parçası olarak kabul ediliyor ama illegal şekilde işgal edilmiş durumda. Mart 2008'de Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünü teyit eden ve tüm Ermeni kuvvetlerinin geri çekilmesini talep eden bir kararı kabul etti.

Bu nedenle, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kararlarının herkes tarafından onaylanmasını ve tanınmasını talep ediyorum. Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ bölgesindeki ve çevresindeki silahlı çatışmanın uluslararası barış ve güvenliği tehlikeye atmaya devam etmesinin "ciddi bir şekilde kaygılanması" yönündeki Birleşmiş Milletler de dahil olmak üzere birçok kişinin duygularını paylaşıyorum.

Barışa ulaşalım; adil ve şiddetsiz bir gelecek için çalışalım. Her iki taraftaki her ölüm, herkes için bir kayıptır."





Mesut Özil daha önce Türkiye'ye yaptığı destek açıklamaları ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'la fotoğrafını paylaştığı için linçe uğramıştı.