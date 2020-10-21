  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Mesut Özil'den Arsenal'in kararına tepki: Bu mesajı yazmak zor
Spor

Mesut Özil'den Arsenal'in kararına tepki: Bu mesajı yazmak zor

İngiliz ekibi Arsenal'de önce Avrupa Ligi, ardından Premier Lig kadrosuna alınmayan Mesut Özil, karara tepki gösterdi.

Yeniakit Publisher
2020-10-21 16:38:00 - 2020-10-21 16:52:51

Mesut Özil, kadro dışı kalmasıyla ilgili olarak sosyal medya hesabından bir açıklama yayımladı. Türk asıllı Alman futbolcu kararı büyük hayal kırıklığıyla karşıladığını vurguladı.

Mesut Özil şu açıklamayı yaptı:

"Son yıllarda formasını giydiğim Arsenal taraftarlarına bu mesajı yazmak zor. İngiltere Premier Ligi kadrosuna alınmamaktan dolayı büyük hayal kırıklığı yaşıyorum. 2018'de yeniden sözleşme imzalamamdan bu yana sevdiğim ve kader birliği yaptığım Arsenal'e sadık kaldım. Bunun karşılığının olmaması beni üzüntüye sevk etti. Bu günlerde bir kulübe bağlı kalmak zor. Her zaman yeniden oynayacağıma dair olumlu bekleyişimi sürdürmeye çalıştım. Bu nedenden sessiz kaldım.

Koronavirüs salgını öncesi yeni teknik direktör Mikel Arteta'yla yakalanan gelişimden dolayı gerçekten mutluydum. Doğru yoldaydık ve performansım iyi düzeydeydi. Ancak olaylar değişti ve tekrar Arsenal'de oynamama izin verilmedi.

Ne söyleyebilirim? Londra hala evim gibi. Bu takımda hala iyi arkadaşlarım var. Taraftarlarla aramda güçlü bağların olduğunu hissediyorum. Her neyse. Bana şans gelmesi için savaşmaya devam edeceğim ve Arsenal'deki 8. sezonumun böyle bitmesine izin vermeyeceğim. Bu zor kararın kafamdaki düşünceleri değiştirmeyeceği sözünü verebilirim. Antrenmanlarda en iyi şekilde çalışmaya devam edeceğim. Sesimi adalet ve insanlık dışı uygulamalara karşı çıkarabildiğim kadar çıkaracağım."

 

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Türkiye'nin sırlarını yurt dışına sızdırdılar! Babası bakın kim çıktı
Gündem

Türkiye'nin sırlarını yurt dışına sızdırdılar! Babası bakın kim çıktı

Türkiye'nin Karadeniz ve Akdeniz'de yürüttüğü sondaj çalışmalarına ilişkin bilgileri yurt dışındaki bir enerji devine sızdıran 6 kişilik hüc..
MİT operasyonuyla yakalanan BAE ajanıyla ilgili yeni gelişme!
Gündem

MİT operasyonuyla yakalanan BAE ajanıyla ilgili yeni gelişme!

Sakarya’da Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Sakarya Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünün (TEM) ortak çalışmasıyla Birleşik Arap Emirlikleri..
Eski bakan hastaneye kaldırıldı! Sağlık durumu ciddiyetini koruyor
Gündem

Eski bakan hastaneye kaldırıldı! Sağlık durumu ciddiyetini koruyor

Beyin kanaması sonrası sabah saatlerinde hastaneye kaldırılan eski Sağlık Bakanı Osman Durmuş'un sağlık durumu ciddiyetini koruyor. ..
Satılık 2018 model Renault Megane
Satılık 2018 model Renault Megane

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay