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Spor Mesut Özil Ozan Tufan neden kadro dışı kaldı?
Spor

Mesut Özil Ozan Tufan neden kadro dışı kaldı?

Fenerbahçe kimler niye kadro dışı bırakıldı? Fenerbahçe'den bazı futbolcuların kadro dışı bırakıldığına dair açıklama geldi. Futbolseverler ise Fenerbahçe'de neden bazı isimlerin kadro dışı bırakıldığı araştırılmaya başlandı. Peki, Mesut Özil niye kadro dışı kaldı?

Yeniakit Publisher
2022-03-24 15:30:00 -
Mesut Özil Ozan Tufan neden kadro dışı kaldı?

Fenerbahçe’de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı-lacivertli kulüp Mesut Özil ve Ozan Tufan’ın kadro dışı bırakıldığını duyurdu. Peki, ama neden bu isimler kadro dışı bırakıldı?

Mesut Özil Ozan Tufan neden kadro dışı kaldı?

Fenerbahçe’den yapılan açıklamada, “Futbol A Takımı oyuncularımız Mesut Özil ve Ozan Tufan, alınan karar gereği kadro dışı bırakılmışlardır. Kamuoyuna duyurulur” denildi.

İki futbolcunun neden kadro dışı bırakıldığına ilişkin bir ayrıntı paylaşılmadı. Konu hakkında bir açıklama yapılır ya da kulübe yakın isimlerden açıklama gelirse haberlerimizde yer vereceğiz.

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