Fenerbahçe’de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı-lacivertli kulüp Mesut Özil ve Ozan Tufan’ın kadro dışı bırakıldığını duyurdu. Peki, ama neden bu isimler kadro dışı bırakıldı?

Mesut Özil Ozan Tufan neden kadro dışı kaldı?

Fenerbahçe’den yapılan açıklamada, “Futbol A Takımı oyuncularımız Mesut Özil ve Ozan Tufan, alınan karar gereği kadro dışı bırakılmışlardır. Kamuoyuna duyurulur” denildi.

İki futbolcunun neden kadro dışı bırakıldığına ilişkin bir ayrıntı paylaşılmadı. Konu hakkında bir açıklama yapılır ya da kulübe yakın isimlerden açıklama gelirse haberlerimizde yer vereceğiz.