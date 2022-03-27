Mesut Özil Katar'a mı gidiyor?

Fenerbahçe'ye büyük umutlarla gelen ve geçtiğimiz günlerde Ozan Tufan ile birlikte kadro dışı kalan Mesut Özil geleceği hakkında net konuştu

Fenerbahçe'de ani bir kararla Ozan Tufan ile birlikte kadro dışı bırakılan kaptan Mesut Özil, duyduğu pişmanlığı yakın çevresi ile paylaştı.

Fenerbahçe'de Ozan Tufan ile birlikte kadro dışı bırakılan yıldız futbolcu Mesut Özil, yakın çevresine, "Bu süreçte takıma faydalı olamadığım için kızgınlığım kendimeydi" dedi. Tecrübeli oyuncu transfer dedikoduları hakkında da konuştu.

"Çok iyi bir Fenerbahçeli olduğumu herkes bilir"

Fanatik'te yer alan habere göre; 33 yaşındaki tecrübeli futbolcu konuyla ilgili olarak, "Bu süreçte takıma faydalı olamadığım için kızgınlığım kendimeydi. Ancak bunun dışa vurumu yanlış anlaşıldı. Benim art niyetli olduğumu kimse düşünmesin. Çünkü benim çok iyi bir Fenerbahçeli olduğumu herkes bilir. Transfer aşamasında yaptığım açıklamalarda, çocukluk hayalimin gerçekleştiğini söylemiştim. Hâlâ sözümün arkasındayım" dedi.

"Katar iddiaları doğru değil"

Kendisiyle ilgili olarak çıkan flaş iddiaları da değerlendiren Mesut, sözlerini şöyle noktaladı:

"Basın organlarında benim Katar ve ABD takımları ile dirsek temasında olduğum söyleniyor. Katarlılar ile iş yaptığım için bu ülkeyi tercih edeceğim haberleri doğru değil.

"Bu büyük kulübe hizmet etmek istiyorum"

Şu anda kulübün hakkımda aldığı bir karar var. Bunun neticesini bekleyeceğim. Çalışmalarımı düzenli olarak sürdürüp, tekrar bu büyük kulübe hizmet etmek istiyorum."

"Aslolan Fenerbahçe’dir"

Mesut Özil, kadro dışı kalmasının ardından da sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunmuştu. Özil, Fenerbahçe ve Türk bayrağının yer aldığı bir fotoğrafla birlikte "Aslolan Fenerbahçe’dir" ifadesininin yer aldığı bir gönderi yaptı. Tecrübeli futbolcunun paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni aldı.

Öte yandan, sarı-lacivertli takımla olan sözleşmesi 30 Haziran 2024 yılına kadar devam eden 33 yaşındaki oyuncu, bu sezon forma giydiği 26 maçta 9 gol ve 2 asist kaydetti.