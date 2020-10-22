  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Mesut Özil ile ilgili flaş iddia: O takımla anlaşmaya varabilir
Spor

Mesut Özil ile ilgili flaş iddia: O takımla anlaşmaya varabilir

Arsenal ile yol ayrımına gelen Mesut Özil'in Ocak ayında MLS ekiplerinden DC United'a imza atabileceği iddia edildi.

Yeniakit Publisher
2020-10-22 18:52:00 -
Mesut Özil ile ilgili flaş iddia: O takımla anlaşmaya varabilir

İngiliz ekibi Arsenal'dan ayrılmasına kesin gözü ile bakılan 32 yaşındaki yıldız futbolcu Mesut Özil'in MLS ekiplerinden DC United'a transfer olabileceği ileri sürüldü.

Mesut Özil, Arsenal'ın UEFA Avrupa Ligi ve Premier Lig kadrolarına dahil edilmedi. İngiliz medyası, yıldız futbolcunun Ocak ayında takımdan ayrılabileceğini öne sürdü.

Daily Star'ın haberine göre, MLS ekiplerinden DC United, yıldız futbolcuyla ilgileniyor. Ocak ayında takımdan ayrılma ihtimali olan Özil'in kariyerine ABD'de devam edebileceği konuşuluyor.

Özil, Mart ayından bu yana herhangi bir maçta forma şansı bulamadı.

Sabah'ın haberine göre; Mesut Özil'in dışında Sokratis Papastathopoulos'un da takımdan ayrılacağı konuşuluyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Hatay'da siren sesleri! Peş peşe açıklamalar geliyor
Gündem

Hatay'da siren sesleri! Peş peşe açıklamalar geliyor

Hatay'da çalan siren sesleri sosyal medyada gündem oldu. 'Saldırı olacak' şeklinde anonsların yapıldığı iddiaları sonrası yetkililer tarafın..
Böyle bir şey savaş tarihinde görülmedi! Aynı anda binden fazla SİHA'yla saldırdılar
Dünya

Böyle bir şey savaş tarihinde görülmedi! Aynı anda binden fazla SİHA'yla saldırdılar

Ermenistan Savunma Bakanlığı temsilcisi Artsrun Hovhannisyan, Azerbaycan'ın kendilerinden 12 kat daha fazla olduğunu ve böyle bir şeyin sava..
Türkiye düşmanı Macron ve avenesini çıldıracak! Fransız dergi her şeyi itiraf etti
Gündem

Türkiye düşmanı Macron ve avenesini çıldıracak! Fransız dergi her şeyi itiraf etti

Fransa'da yayın yapan 'Courrier International' dergisi Türkiye’nin uluslararası mücadelesine değinerek Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı ‘süper kahram..
Satılık 2013 model Volkswagen Passat Sedan
Satılık 2013 model Volkswagen Passat Sedan

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay