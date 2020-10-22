Mesut Özil ile ilgili flaş iddia: O takımla anlaşmaya varabilir
Arsenal ile yol ayrımına gelen Mesut Özil'in Ocak ayında MLS ekiplerinden DC United'a imza atabileceği iddia edildi.
İngiliz ekibi Arsenal'dan ayrılmasına kesin gözü ile bakılan 32 yaşındaki yıldız futbolcu Mesut Özil'in MLS ekiplerinden DC United'a transfer olabileceği ileri sürüldü.
Mesut Özil, Arsenal'ın UEFA Avrupa Ligi ve Premier Lig kadrolarına dahil edilmedi. İngiliz medyası, yıldız futbolcunun Ocak ayında takımdan ayrılabileceğini öne sürdü.
Daily Star'ın haberine göre, MLS ekiplerinden DC United, yıldız futbolcuyla ilgileniyor. Ocak ayında takımdan ayrılma ihtimali olan Özil'in kariyerine ABD'de devam edebileceği konuşuluyor.
Özil, Mart ayından bu yana herhangi bir maçta forma şansı bulamadı.
Sabah'ın haberine göre; Mesut Özil'in dışında Sokratis Papastathopoulos'un da takımdan ayrılacağı konuşuluyor.