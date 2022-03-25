Mesut Özil Fenerbahçe’den ayrılıyor mu? Mesut Özil hangi takıma gidecek?

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 26 maça çıkan Mesut Özil 9 gol atıp 2 asist yapmasına rağmen performansıyla kimseyi tatmin edemedi. Mesut Özil, geçtiğimiz sezonun devre arasında Arsenal'den bedelsiz olarak alınmıştı. Takvim’de yer alan habere göre, Fenerbahçe ile 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunan Mesut Özil'in yönetimin kararı sonrası menajeri Erkut Söğüt'le görüştüğü ve yeni takım arama çalışmalarının resmen başladığı öğrenildi.

Mesut Özil hangi takıma gidecek?

Mesut Özil'in Çin veya Körfez ülkelerine gitmeyi de kesinlikle düşünmediği, bu nedenle rotasını bir süredir teklifler aldığı ABD'ye çevirdiği belirtiliyor. ABD Major Ligi'nden (MLS) Los Angeles Galaxy ve Inter Miami'nin Mesut Özil'i transfer etmek istediği son zamanlarda sıkça gündeme geliyordu. 33 yaşındaki futbolcunun menajeri aracılığıyla MLS kulüpleriyle görüşmelere en kısa sürede başlaması bekleniyor. Fenerbahçe yönetiminin de Mesut'un yüksek maaşından kurtulmak için herhangi bir bonservis talebinin olmayacağı ifade ediliyor.

Kadro dışı kalan Mesut Özil, ilk açıklamayı şu şekilde yapmıştı: "Takımın izin günlerinde Almanya'ya gittim. Dönüşte antrenman saati için aradım. 'Senin gelmene gerek yok' dediler."