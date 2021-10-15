Mesut Özil Afrika'daki çocukların yüzünü güldürdü

Afrika kıtasında ihtiyaç sahibi çocuklara daha önce birçok kez yardım elini uzatan Mesut Özil, bu kez yeni bir yardım etkinliğine öncü oldu.

Sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından paylaşımda bulunan Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Mesut Özil, yoksul çocukların sağlık ihtiyacını futbolseverlerin desteğiyle karşılayan "Bigshoe" adlı yardım kuruluşuyla ortaklaşa olarak Afrika kıtasının güneydoğusu ile Malavi'nin Chitipa kentindeki çocuklara sağlık ekipmanı ile doktor götürüldüğünü belirtti.