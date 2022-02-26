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Spor Messi'nin son durağı Amerika mı?
Spor

Messi'nin son durağı Amerika mı?

Amerikan Birinci Futbol Ligi (MLS) takımlarından Inter Miami Kulübü'nün ortaklarından Jorge Mas, Messi'yi transfer etmek istediklerini söyledi.

Yeniakit Publisher
2022-02-26 17:41:00 -
Messi'nin son durağı Amerika mı?

Amerikan Birinci Futbol Ligi (MLS) takımlarından Inter Miami Kulübü'nün ortaklarından Jorge Mas, Messi'yi transfer etmek istediklerini söyledi.

Fransız basınına konuşan Mas, "Lionel Messi hala dünyanın en iyi oyuncularından ve hala çok yetenekli. David Beckham'ın onunla iyi bir ilişkisi var. PSG'den ayrılırsa Inter Miami'de forma giymesini, bu takımın bir parçası olmasını istiyoruz. Bu olabilir mi? Bunun için zorlayacağız. Ben bu konuda iyimserim. Bu olabilir mi? Bu bir olasılık" dedi. 

Beckham: "En iyi oyuncuları istediğimi söyledim"

Inter Miami'nin bir başka ortağı David Beckham ise, "Her zaman kulübümüz için en iyi oyuncuları istediğimi söyledim çünkü bir beklenti var. Bu projeye başladığımda insanlar, 'Ronaldo geliyor, Messi geliyor' gibiydi. Günün sonunda ister gençlerle, ister yıldızlarla olsun her şeyden önce kazanmak zorundayız.

Taraftarlarımız takımda yıldız oyuncu olursa mutlu olacaklardır. Ancak genç oyuncuların akademimizden gelip MLS kazandıklarını görürlerse daha da mutlu olacaklardır" şeklinde konuştu.

Messi, Amerika'dan ev almıştı

Bilindiği üzere, Arjantinli yıldız Lionel Messi daha önce yaptığı açıklamada Amerika'da yaşamanın hayali olduğunu söylemişti. Messi daha sonra da deniz manzaralı bir ev satın almış ve 8 milyon Euro ödemişti. 

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