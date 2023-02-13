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Spor Messi'den Türkiye paylaşımı! 35'lik yıldız duyarsız kalmadı...
Spor

Messi'den Türkiye paylaşımı! 35'lik yıldız duyarsız kalmadı...

Arjantinli yıldız Lionel Messi, sosyal medya hesabından depremzedelerle ilgili paylaşımda bulundu. Messi'nin paylaşımı 1 saat içinde 1 milyondan fazla beğeni aldı.

Yeniakit Publisher
2023-02-13 12:36:00 - 2023-02-13 12:37:08
Messi'den Türkiye paylaşımı! 35'lik yıldız duyarsız kalmadı...

Arjantinli yıldız Lionel Messi, sosyal medya hesabından depremzedelerle ilgili paylaşımda bulundu. Messi'nin paylaşımı 1 saat içinde 1 milyondan fazla beğeni aldı.

Fransa Ligue 1 takımlarından Paris Saint-Germain forması giyen Arjantinli yıldız Lionel Messi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kalbinin depremzedelerle birlikte olduğunu söyledi. Haber7'ye göre;

Arjantinli yıldız, "Türkiye ve Suriye'de meydana gelen yıkıcı depremlerden etkilenen binlerce çocuk ve aileleri için çok üzücü günler, kalbim onlarla. UNICEF çocukları korumak için en başından beri bölgede çalışıyor. Yardımınız çok değerli!" açıklamasında bulundu.

35 yaşındaki yıldızın paylaşımı 1 saat içinde 1 milyondan fazla beğeni aldı.

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