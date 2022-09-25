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Spor Messi finali bakın nerede yapacak?
Spor

Messi finali bakın nerede yapacak?

Kariyerinin sonuna doğru yaklaşan Messi için sürpriz bir iddia ortalığa düştü. Barcelona'da Messi atağı başladı. Geçtiğimiz sezon PSG'ye imza atan Arjantinli oyuncuyu Barcelona tekrar kadrosuna katmak istiyor. Messi'nin de gelme isteğinden sonra bu transferin kolaylaşması bekleniyor.

Yeniakit Publisher
2022-09-25 19:18:00 -
Messi finali bakın nerede yapacak?

Kariyerinin sonuna doğru yaklaşan Messi için sürpriz bir iddia ortalığa düştü. Barcelona'da Messi atağı başladı. Geçtiğimiz sezon PSG'ye imza atan Arjantinli oyuncuyu Barcelona tekrar kadrosuna katmak istiyor. Messi'nin de gelme isteğinden sonra bu transferin kolaylaşması bekleniyor.

Barcelona'nın yaşadığı ekonomik sorunlar nedeniyle takımdan ayrılmak zorunda kalan Messi tekrar takıma dönebilir. Fransa'da mutlu olmadığı bilinen Messi'nin Barcelona'nın teklif yapması halinde kabul edeceği iddia edildi.

Mundo Deportivo'da yer alan haberde, Barcelona'nın Messi'yi transfer edebilmek için her şeyi feda edebileceği yazıldı. Öte yandan Arjantinli yıldıza kulüp elçisi olması için de teklif yapılabileceği belirtildi.

Messi'ye Barcelona'ya dönmesi için şu an PSG'den kazandığı paradan daha yüksek bir kontrat önereceği öğrenildi.

 

 

 

 

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