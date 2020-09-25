  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Messi, Barcelona'yı hedef aldı
Spor

Messi, Barcelona'yı hedef aldı

Barcelona'da forma terleten Arjantinli futbolcu Lionel Messi, kulüp yönetimini hedef aldı.

Yeniakit Publisher
2020-09-25 20:43:00 -
Messi, Barcelona'yı hedef aldı

Barcelona'da forma terleten Arjantinli futbolcu Lionel Messi, Atletico Madrid'e transfer olan eski takım arkadaşı Luis Suarez'e hitaben sosyal paylaşım sitesindeki hesabından bir yazı paylaştı.

Messi, kulüp yönetimini hedef aldığı yazısında, Suarez'in gerek takım gerekse bireysel olarak çok önemli şeyler başardığını, kulüp tarihinin en önemli futbolcularından biri olduğunu, bu şekilde ayrılmaya layık olmadığını, ancak gelinen bu noktada kendisini hiçbir şeyin şaşırtmadığını ifade etti.

Messi, antrenman öncesi soyunma odasına girdiğinde, en yakın arkadaşlarından birisi olan Suarez'in eksikliğini hissettiğini belirterek gerek saha içinde gerekse saha dışında artık beraber olmamanın çok zor olacağını, bundan sonraki günleri çok garipseyeceğini, çok fazla paylaşımın, beraber yenilen yemeklerin olduğunu, birlikte geçirdikleri günlerde asla unutulmayacak çok şey bulunduğunu belirtti.

Sözleşmesinin bitimine 1 sene kala, ağustosta Barcelona'dan ayrılmak isteyen fakat kulüp yönetiminin 700 milyon avroluk feshetme koşulunda ısrar etmesi sebebi ile takımda kalan Messi, daha önceki açıklamalarında da Josep Maria Bartomeu başkanlığındaki kulüp yönetimini eleştirmişti.

Messi, kendisine verilen sözlerin tutulmadığını belirterek vizyonsuz bir yönetim olduğunu söylemişti.

Barcelona'da 6 sezon forma terleten 33 yaşındaki Luis Suarez de, yeni teknik direktör Ronald Koeman'ın oyun planında yer almadığı için kulüpten kendisine takım aranması söylenilmişti.

Başarıya bağlı olarak değişecek 6 milyon avro ücret karşılığında Barcelona'dan Uruguaylı futbolcu Luis Suarez'i transfer eden Atletico Madrid, futbolcu ile iki yıllık anlaşmaya varmıştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
‘Mucize Doktor’da iğrenç sahne! Ahlaksızlığı böyle meşrulaştırdılar
Medya

‘Mucize Doktor’da iğrenç sahne! Ahlaksızlığı böyle meşrulaştırdılar

FOX TV’de ekranlara gelen ‘Mucize Doktor’ adlı dizide karısını aldatan koca üzerinden ‘aldatmak’ meşru bir şeymiş gibi gösterildi. Dizide ah..
Taksim'deki ahlaksızlık 'pes' dedirtti!
Gündem

Taksim'deki ahlaksızlık 'pes' dedirtti! "Bunları erkekler yapsa..."

Taksim İstiklal Caddesi'nde 2 laikçi genç kızın yaptığı ahlaksızlık görenlere 'pes' dedirtti. 2 genç kız İstiklal Caddesi'nde tanımadıkları ..
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından o diziye tepki
Gündem

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından o diziye tepki

ABD'li FOX TV ekranlarında yayınlanan ve kimsesiz çocukları konu alan "Kimsesizler" adlı diziye ilişkin olarak Aile, Çalışma ve Sosyal Hizme..
Satılık 2016 model Peugeot Partner
Satılık 2016 model Peugeot Partner

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı