Messi, Barcelona'yı hedef aldı

Barcelona'da forma terleten Arjantinli futbolcu Lionel Messi, Atletico Madrid'e transfer olan eski takım arkadaşı Luis Suarez'e hitaben sosyal paylaşım sitesindeki hesabından bir yazı paylaştı.

Messi, kulüp yönetimini hedef aldığı yazısında, Suarez'in gerek takım gerekse bireysel olarak çok önemli şeyler başardığını, kulüp tarihinin en önemli futbolcularından biri olduğunu, bu şekilde ayrılmaya layık olmadığını, ancak gelinen bu noktada kendisini hiçbir şeyin şaşırtmadığını ifade etti.

Messi, antrenman öncesi soyunma odasına girdiğinde, en yakın arkadaşlarından birisi olan Suarez'in eksikliğini hissettiğini belirterek gerek saha içinde gerekse saha dışında artık beraber olmamanın çok zor olacağını, bundan sonraki günleri çok garipseyeceğini, çok fazla paylaşımın, beraber yenilen yemeklerin olduğunu, birlikte geçirdikleri günlerde asla unutulmayacak çok şey bulunduğunu belirtti.

Sözleşmesinin bitimine 1 sene kala, ağustosta Barcelona'dan ayrılmak isteyen fakat kulüp yönetiminin 700 milyon avroluk feshetme koşulunda ısrar etmesi sebebi ile takımda kalan Messi, daha önceki açıklamalarında da Josep Maria Bartomeu başkanlığındaki kulüp yönetimini eleştirmişti.

Messi, kendisine verilen sözlerin tutulmadığını belirterek vizyonsuz bir yönetim olduğunu söylemişti.

Barcelona'da 6 sezon forma terleten 33 yaşındaki Luis Suarez de, yeni teknik direktör Ronald Koeman'ın oyun planında yer almadığı için kulüpten kendisine takım aranması söylenilmişti.

Başarıya bağlı olarak değişecek 6 milyon avro ücret karşılığında Barcelona'dan Uruguaylı futbolcu Luis Suarez'i transfer eden Atletico Madrid, futbolcu ile iki yıllık anlaşmaya varmıştı.