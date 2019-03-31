0553 313 94 23

Messi atıyor Barcelona kazanmaya devam ediyor

Barcelona, İspanya La Liga'nın 29. haftasında kendi seyircisi önünde Espanyol'u 2-0 mağlup edip liderliğini sürdürdü.

31 Mart 2019 Pazar 01:39
Messi atıyor Barcelona kazanmaya devam ediyor

Barcelona, La Liga'nın 29. haftasındaki derbi maçta Nou Camp Stadı'nda Espanyol'u ağırladı.

İlk yarısı golsüz sona eren maçı Barcelona, 71 ve 89. dakikalarda Arjantinli yıldızıLionel Messi'nin golleriyle 2-0 kazandı.

Üst üste 10 sezon tüm kulvarlarda 40 gol barajını aşan Messi, La Liga'da galibiyet sayısını 334'e çıkararak bu alanda rekoru elinde tutan Iker Casillas'ı yakaladı.

Bu galibiyetin ardından lider Barcelona puanını 69'a çıkarırken, Espanyol 34 puanda kaldı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 31 Mart 2019 Pazar 01:39
  1. Barcelona
  2. Lionel Messi
  3. Espanyol
  4. İspanya
  5. La Liga

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Oyuncu Gürkan Uygun Arnavutluk'ta sinemaseverlerle buluştu
    1. Oyuncu Gürkan Uygun Arnavutluk'ta..
    2. Celta Vigo'dan müthiş geri dönüş! Tam..
    3. Messi atıyor Barcelona kazanmaya devam..
    4. Kavaklı'dan Peygamberimiz'e hakaret..
    5. Cenk Tosun'lu Everton, West Ham..
    6. Fenerbahçe'den Caner Erkin atağı!..
    7. Ve Premier Lig'de küme düşen ilk takım..
    8. Milli İHA Anka, Asya'ya uçtu!
    9. Elazığ’da yangın, 6 kişi hastaneye..
    10. Juventus 3 puanı tek golle aldı!
    11. 45 günlük Zeynep bebeğin kahreden ölümü
    12. Elazığ'da yangın
    13. "Bu mücadelede doğru tarafta duranlara..
    14. Uygunsuz görüntüleri şikayet eden..
    15. Muğla'da uyuşturucu operasyonu
    16. ŞAHİ-209 artık daha büyük ve güçlü!
    17. Vakfıkebir yerel seçim sonuçları son..
    18. Sürmene yerel seçim sonuçları son..
    19. Maçka yerel seçim sonuçları son dakika..
    20. Arsin yerel seçim sonuçları son dakika..
    21. Yomra yerel seçim sonuçları son dakika..
    22. Of yerel seçim sonuçları son dakika |..
    23. Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan oy..
    24. Fransa'da 'Avrupa ordusu' anketi!..
    25. Cezayir cumhurbaşkanlığı makamının..
    26. Melih Kibar besteleri "Müziğin..
    27. Araklı yerel seçim sonuçları son..
    28. Akçaabat yerel seçim sonuçları son..
    29. Avrupa Müslümanlar Forumu Konferansı
    30. GÜNDEM ÖZETİ / 31 Mart 2019
    HDP ile ittifakın sonucu bu! Saadet Partili adayın mitinginde "izdiham"
    HDP ile ittifakın sonucu bu! Saadet Partili adayın mitinginde "izdiham"
    Canikli dolar operasyonunu kimin yaptığını açıkladı
    Canikli dolar operasyonunu kimin yaptığını açıkladı
    Washington Post’tan yerel seçim iddiası: ABD, Türkiye ile masaya oturacak
    Washington Post’tan yerel seçim iddiası: ABD, Türkiye ile masaya oturacak
    Beklenen rakamlar geldi! Birinci sırada Cumhurbaşkanı Erdoğan var
    Beklenen rakamlar geldi! Birinci sırada Cumhurbaşkanı Erdoğan var
    Makas terörü! Feci kaza saniye saniye kaydedildi
    Makas terörü! Feci kaza saniye saniye kaydedildi

    Günün Karikatürü

    31 Mart 2019
    Halk TV yine haddini aştı! Fatih Sultan Mehmet'e büyük saygısızlık
    Halk TV yine haddini aştı! Fatih Sultan Mehmet'e büyük saygısızlık
    Muharrem İnce'den Erdoğan itirafı: Haklı çıktı
    Muharrem İnce'den Erdoğan itirafı: Haklı çıktı