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Teknoloji

Meslek lisesinde el sensörlü dezenfektan cihazı üretildi

Sapanca Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmeni Hüseyin Sakın, düşük maliyetle temassız dezenfektan cihazı tasarladı.

Yeniakit Publisher
2020-06-13 12:54:30 -
Meslek lisesinde el sensörlü dezenfektan cihazı üretildi

Sapanca Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmeni Hüseyin Sakın, düşük maliyetle temassız dezenfektan cihazı tasarladı.


Dünya’yı saran korona virüsün yayılmaması için meslek liseleri maske, dezenfektan üretmeye devam ediyor. Sapanca Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmeni Hüseyin Sakın okulun Elektrik-Elektronik Teknolojisi alanında çalışarak sensörlü el dezenfektan cihazı üretti. Sakarya İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş, öğretmen Sakın’ı tebrik ederek, “Salgınla mücadele noktasında her gün çalışarak daha ne yapabiliriz sorusunu soruyoruz. Meslek Liselerindeki öğretmen ve öğrencilerimiz bu sorunun cevabını çok çalışarak vermeye devam ediyor. Son olarak geliştirdikleri sensörlü el dezenfektan cihazıyla sahaya indiler. Okulumuzun öğretmen, idareci ve öğrencilerini kutluyorum" dedi.

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