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Eğitim Meslek lisesi diploması nasıl alınır? Ustalık belgesi nasıl alır?
Eğitim

Meslek lisesi diploması nasıl alınır? Ustalık belgesi nasıl alır?

İş yeri açacaklar meslek lisesi diploma zorunlu olduğundan meslek lisesi diploması ile ustalık belgesi nasıl ve nereden alınacağı sorgulanmakta. Peki meslek lisesi diploması mesleki yeterlilik belgesi yerine geçer mi? Ustalık belgesi almış ancak henüz diploma almamış olanlar diplomalarını nasıl alır? İşte detaylar.

Yeniakit Publisher
2020-08-22 17:40:00 - 2020-08-22 17:47:59
Meslek lisesi diploması nasıl alınır? Ustalık belgesi nasıl alır?

Milli Eğitim Bakanlığından meslek lisesi diploması almak isteyenlere son dakika müjdesi geldi. MEB’den yapılan açıklamaya göre, "Ustalık ve kalfalık belgesi almış veya mesleki eğitim merkezinde okumaya devam eden fakat diploma programına dahil olmayan kişiler, telafi dersler ile meslek lisesi diploması sahibi olabilecekler." açıkalamsında bulundu.

Kimler kafalık ve ustalık belgesi alır?

Ustalık belgesi naslı alınır? Herkes kafasına göre tutup da bir iş yeri açamıyor. İş yerinin açılması için ustalık belgesi almak zorunludur. Ustalık belgesi almak için Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Mesleki Meslek Eğitim Merkezlerine kayıt olmak suretiyle başvuruda bulunulur. Ustalık belgesi mezuniyet durumuna göre de farklılık arz etmektedir. Ustalık belgesi bir meslek dalıyla ilgili kişinin belli bir seviyeye gelmiş olduğunu gösteren bir belgedir. Çıraklıkla başlayan başlayan süreç kalfalık ve ustalıklı neticelenir. Mevcut yasalara göre belli bir yıl çalışmışlıkla birlikti kişi lise mezunu ise kalfalık sınavına direk girerek o meslek ile ilgili temel becerilerini değerlendirildiği bu sınavda başarı göstermesi durumunda kalfalık belgesine sahip olmaktadır. Kalfalıktan sonraki süreç ise yine belli bir yıl çalışmışlıktan sonra sigorta dökümü belgesiyle birlikte  Mesleki Meslek Eğitim Merkezlerine başvurmaları gerekmektedir. 

Kalfalık ve ustalık sınavları-sonuçlar için tıklayınız

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