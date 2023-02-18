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Gündem Mescid-i Aksa'da depremzedeler için gıyabi cenaze namazı! Ve göz yaşartan ayrıntı
Gündem

Mescid-i Aksa'da depremzedeler için gıyabi cenaze namazı! Ve göz yaşartan ayrıntı

İşgal altındaki Kudüs’te bulunan Mescid-i Aksa'da cuma namazını kılan on binlerce Müslüman, Türkiye ve Suriye’deki depremzedeler için dua etti. Türkiye’nin Filistin nezdindeki Kudüs Başkonsolosluğuna bağlı çalışan bir Türk yetkilinin başına gelen olay ise dikkat çekti.

Yeniakit Publisher
2023-02-18 11:21:00 -
Mescid-i Aksa'da depremzedeler için gıyabi cenaze namazı! Ve göz yaşartan ayrıntı


İşgal altındaki Kudüs’te bulunan Mescid-i Aksa'da cuma namazını kılan on binlerce Müslüman, Türkiye ve Suriye’deki depremzedeler için dua etti.

Filistinlilerin yanı sıra Türkiye ve diğer ülkelerden çok sayıda Müslüman ziyaretçinin yoğun katılım gösterdiği cuma namazında Kıble Mescidi ve Kubbetü’s-Sahra’nın yanı sıra Harem-i Şerif’in avlusu da ibadet edenlerle doldu.

Mescid-i Aksa’dan sorumlu Kudüs İslami Vakıflar İdaresine göre cuma namazına yaklaşık 80 bin kişi katıldı. Cuma hutbesinin konusu ise geçen hafta olduğu gibi yine Türkiye ve Suriye’yi vuran deprem felaketiydi.

“Mallarınızın zekatını Türkiye ve Suriye’deki kardeşlerinize gönderin”
Mescid-i Aksa İmam ve Hatibi Şeyh Muhammed Selim’in verdiği hutbede, Kahramanmaraş merkezli depremler sonucu Türkiye ve Suriye’de hayatını kaybedenler için rahmet, yaralılar için acil şifalar dilendi.

Şeyh Selim, deprem felaketine ilişkin Kur'an-ı Kerim’deki Bakara suresinin, "Ant olsun biz sizi biraz korku, açlık ve bir parça mallardan, canlardan ve ürünlerden eksiltmekle sınav edeceğiz. Sabredenleri müjdele." şeklindeki 155. ayetini hatırlattı.

Müslümanları Türkiye ve Suriye’deki kardeşleriyle dayanışmaya çağıran Mescid-i Aksa İmamı, "Mallarınızın zekatını güvenilir kurumlar aracılığıyla Türkiye ve Suriye’deki depremden zarar gören kardeşlerinize gönderin." dedi.

Müslümanlar için cenaze namazının önemine de dikkati çeken Şeyh Selim, "Cenaze namazı Müslümanların birliğinin ve dayanışmasının vurgulanmasıdır." ifadelerini kullandı.

Deprem felaketi sonucu Türkiye ve Suriye’de hayatlarını kaybeden ve zarar görenler için dualar edilen hutbe ve cuma namazının ardından, deprem kurbanları için gıyabi cenaze namazı kılındı.

Türk olduklarını anlayınca para dolu poşet bırakıp gitti
Namaz ve duaların ardından Harem-i Şerif’te kurulan sandıklarda depremzedeler için bağış toplandı.

Bu arada Mescid-i Aksa’ya cuma namazını kılmaya gelen, Türkiye’nin Filistin nezdindeki Kudüs Başkonsolosluğuna bağlı çalışan bir Türk yetkilinin başına gelen olay dikkati çekti.

Filistinli yaşlı bir adam, Türkçe konuştuklarını anladığı iki kişinin yanına gelerek, depremzedelere ulaştırılmak üzere para dolu bir poşet teslim etti.

Göz yaşartan ayrıntı

AA muhabirine konuşan ve adının açıklanmasını istemeyen Türk yetkili, kendisini çok duygulandıran bu olayı şöyle anlattı:
"Cuma namazına giderken yanımda bulunan yakınımda Türkçe konuşuyorduk. Yaşlı bir amca bizi çevirdi. Arapça, ‘Türk Büyükelçiliğinden misiniz?’ diye sordu. ‘Evet’ dedim. ‘O zaman bunu depremzedeler için ulaştırabilir misiniz?’ diye sordu. Ardından elime para dolu bir poşet tutuşturdu ve hemen gitti. Ben teşekkür etmeye fırsat bulamadan ayrıldı ve gözden kayboldu. O an karmaşık duygulara kapıldım. Sonuçta Filistin'de zorluklar altında ve yardıma muhtaç insan çok. Buna rağmen yoldan çevirdiği bir Türk’e depremzedelere ulaştırılmak üzere bu parayı emanet etmesi duygusal olarak beni çok etkiledi."

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Yorumlar

Mhz

bu ülkeden ise yaramaz ermeni yahudi ve rumlar gitsin filistinliler gelsin

Abdullah Murat

Kutsallar müslümanların kaleleridir Bunlar uğrunda canını ve malını feda edebilir. Kutsalın en büyüğü korunması için emanet edilmiş Allahın ayetleridir. Bunun korumanın tek yolu onunla hükmetmektir. Böyle açıklanmıştır. Yani böyle hükmedilen bir yerin teminini sağlamaktır. Zaten hükmedilmeme işide bu kutsalın geçici aldatıcı süslü ama pis bir dünya faydalanması uğruna satılması olarak sıfatlandırılmış B işi yapanlar kafirlerin takendileridir buyurulmuştur. Yani islam harici her yönetim şekli böyledir Hakimiyeti elinde bulundurduğunu iddia eden her birey millet bu suçlama ile karşı karşıya bu sıfatlanma ile sıfatlanmıştır. Dahası bunlara boyun eğdiyniz takdirde ortak koşanlardan olurrsunuz buyurulmaktadır. Bunun dışında mescidi aksa müslümanların ilk kıblesidir ve Allahın ismiyle hükmüyle bir zikrettiği elçinin bildirmesi ile 3 özel mescidden biridir yani müslümanların bir kalesi durumundadır. Bu sebeple filistinde Allahın indirdiği ile hükmedilen bir yönetim altında küresel bir islam yerleşkesinin imarı bu deprem felaketin mahvolmuş yerin imarından çok daha önemli ve doğru bir binalaşma olacaktır Çünkü biri cehenneme yuvarlanacak uçurumun kenarı diğeri ise Allah korkusu ve busebeple itaat eden ve emaneti koruyanların imarı olacaktır.
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