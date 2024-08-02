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Dünya Mescid-i Aksa İmam Hatibi serbest bırakıldı
Dünya

Mescid-i Aksa İmam Hatibi serbest bırakıldı

Yeniakit Publisher
2024-08-02 23:01:00 -
Mescid-i Aksa İmam Hatibi serbest bırakıldı

İsrail'in İran'da suikasta uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'ye cuma hutbesinde dua ettiği gerekçesiyle bugün gözaltına aldığı Mescid-i Aksa İmam Hatibi Şeyh İkrime Sabri'yi (85) 8 Ağustos'a kadar Aksa'ya giriş yasağı getirerek serbest bıraktığı duyuruldu.

Sabri'nin avukatı Halid Zebarika, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail'in işgal altındaki Doğu Kudüs'te gözaltına aldığı Sabri'yi serbest bıraktığını söyledi.

Zebarika, Sabri'ye 8 Ağustos'a kadar Aksa'ya giriş yasağı getirildiğini, bunun 6 ay daha uzatılma ihtimalinin olduğunu ifade etti.

İsrail polisi, bugün, İran'da suikasta uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'ye cuma hutbesinde dua eden Mescid-i Aksa İmam Hatibi Şeyh Sabri'yi işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan evinde gözaltına almıştı.

İçişleri Bakanı Moshe Arbel de Sabri'nin Doğu Kudüs'teki "oturum izninin" (ikamet izni) iptal edilerek şehirden çıkarılmasının planlandığını açıklamıştı.

Arbel, Başsavcı Gali Baharav-Miara'ya gönderdiği mektupta Sabri'nin "oturum iznini" iptal etmeyi planladığını iletmişti.
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İsrail makamları, son yıllarda Şeyh İkrime Sabri’yi birçok kez gözaltına almış, soruşturmaya tabi tutmuş, Mescid-i Aksa'ya girişine engel getirmiş ve yurt dışına çıkış yasağı koymuştu.

İsrail, işgal altındaki Doğu Kudüs'te kalıcı oturum statüsündeki Filistinlilerin oturumunu iptal ederek onları işgal altındaki Batı Şeria'ya sürüyor.

Kaynak: AA

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İsrail polisi Mescid-i Aksa İmam Hatibi Şeyh İkrime Sabri'yi gözaltına aldı

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İsrail polisi Mescid-i Aksa İmam Hatibi Şeyh İkrime Sabri'yi gözaltına aldı

İsrail polisi Mescid-i Aksa İmam Hatibi Şeyh İkrime Sabri'yi gözaltına aldı
İsrail polisi Mescid-i Aksa İmam Hatibi Şeyh İkrime Sabri'yi gözaltına aldı

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İsrail polisi Mescid-i Aksa İmam Hatibi Şeyh İkrime Sabri'yi gözaltına aldı

 

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