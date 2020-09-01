Merzuki: BAE İsrail-ABD mandası haline geldi
Eski Tunus Cumhurbaşkanı Munsif el-Merzuki, İsrail ile normalleşme anlaşması imzalayan BAE'nin "İsrail-ABD mandası haline geldiğini" söyledi.
Eski Tunus Cumhurbaşkanı Munsif el-Merzuki, siyonist İsrail ile normalleşme anlaşması imzalayan Birleşik Arap Emirlikleri'ne sert tepki gösterdi. Söz konusu anlaşmasının normalleşme olarak tanımlanamayacağını aktaran Merzuki, "Bunun adına normalleşme değil, manda demeniz gerek" ifadelerini kullandı.
Merzuki, "BAE, İsrail-ABD mandası haline gelmiştir. Suriye de benzer bir şekilde İran-Rus mandası altındadır. Suudi Arabistan, ABD mandasıdır" değerlendirmesinde bulundu.