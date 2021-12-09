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Aktüel Merwan Bedel kimdir? Merwan Bedel öldürüldü mü?
Aktüel

Merwan Bedel kimdir? Merwan Bedel öldürüldü mü?

Merwan Bedel öldürüldü mü? Son günlerde terör örgütü PKK’nın sözde üst düzey isimleri tek tek indiriliyor. MİT destekli operasyonda vatan hainleri bir bir imha ediliyor. HDP Milletvekili Feleknaz Uca ile birlikte poz veren Sincar sorumlusu ‘Dijwar’ kod adlı Merwan Bedel MİT ve TSK operasyonu ile turuncu toraya girdi. Peki Merwan Bedel kimdir?

Yeniakit Publisher
2021-12-09 10:43:00 - 2021-12-09 10:51:33
Merwan Bedel kimdir? Merwan Bedel öldürüldü mü?

Kuzey Irak'ta güvenli bölge oluşturulması amacıyla terör örgütü PKK'ya yönelik başlatılan Pençe harekatları devam ederken, örgütün tepe yöneticileri de nokta operasyonlarla birer birer etkisiz hale getiriliyor. Sabah’ta yer alan habere göre, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) uzun süredir takibe aldığı vatan haini terör örgütü PKK'nın sözde Sincar Özerk Yönetimi Konseyi Eş Başkanı ve YBŞ sorumlusu 'Dijwar' kod adlı 1985 doğumlu vatan haini alçak terörist Merwan Bedel'in önceki gün Hanesor köyünde toplantıda olduğu belirlendi. MİT'in aldığı istihbaratın ardından bölgede görevli Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA) havalandı. Bedel ve yanındakilerin köy evi havadan izlenmeye başlandı. Sabah saatlerinde evden çıkan terörist Bedel ve 2 korumasını taşıyan araç hareket etti.

Araç, sivil yerleşim yerinden uzaklaştıktan sonra TB-2 Bayraktar SİHA tarafından, Kanatlı Güdüm Kiti Silah Sistemi (KGK) MK-82 yerli akıllı mühimmatla nokta atışı yapılarak vuruldu. Araçtaki Merwan Bedel ve 2 koruması etkisiz hale getirildi.

merwan bedel

Terörist Merwan Bedel'in bir süre önce PKk'nın siyasi uzantısı HDP Milletvekili Feleknaz Uca ile birlikte Sincar'da bir programda birlikte çekilmiş fotoğrafı da ortaya çıkmıştı.

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