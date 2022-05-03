Mert Başaran’dan çok konuşulacak sözler: Gözlerimle gördüm! Topraklarımızı topluyorlar

Ekonomist Mert Başaran, Ne Var Ne Yok Youtube kanalında önemli açıklamalarda bulundu.

Yabancıların Türkiye'den toprak ve tarım arazisi topladığını belirten Mert Başaran, Türk insanının toprağa yatırım yapması gerektiğini kaydetti.

Başaran yaptığı açıklamada, "En güzel toprak. Önümüzdeki süreçte bir kıtlık geliyor. Türkiye’nin belli yerlerinden toprak toplanıyor. Bizzat görüyorum. Yabancı şirketler büyük tarım yapmak için toprak ve tarım arazisi alıyorlar. Dolayısıyla mutlaka tarım toprağı alın. Ama bunu alırken ucuz olmasına dikkat edin. İstanbul’da 20 yıl sonra tersine bir göç bekliyorum. İstanbul patlayacak. Kendine yetemeyecek bir şehir olacak. Anadolu’dan fabrika arazileri alınıyor. İnsanlar oralara gidecekler. Maalesef İstanbul, Londra gibi olacak. Zengin Araplar, Orta doğulular, zengin Türkler, İstanbul’da yaşayacak. Fakat bizim orta direk Anadolu’ya ya da İstanbul çeperlerine gitmek zorunda kalacak" dedi.