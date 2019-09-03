Mersin’e metro ne zaman yapılacak? Mersin metrosu hatları nereden geçecek?

Türkiye’nin ulaşım konusunda en önemli ayaklarından biri olan metro İstanbul, Ankara, İzmir derken şimdi sırada Mersin var. Mersin’de metro çalışması ne zaman başlayacak? TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı ve AK Parti Mersin Milletvekili Lütfi Elvan, "Mersin metrosu yatırım programına alındı. Cumhurbaşkanımıza Mersin'e verdiği değer için teşekkür ediyorum." İfadesini kullandı. Peki Mersin metrosu nereye yapılacak? Mersin metrosu hatları nereden geçecek? Mersin Metrosu ne zaman bitecek?

Mersin'e faydası olacak her konuda çalışmalarının devam edeceğini aktaran Lütfi Elvan, şunları kaydetti: "Mersin bizim her şeyimiz. Yeter ki Mersin kazansın. Mersinlilerin trafik çilesine önemli bir çözüm olacak Mersin metrosunun yatırım programına alınması konusunda bize bu talep geldiğinde hiç düşünmedik. Gerekli girişimleri yaptık. Son olarak Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın da onayını aldık. Kendisi Mersin'i ve Mersinlileri çok seviyor. Cumhurbaşkanımız Mersin metrosunun yatırım programına alınması konusunda bizlere çok önemli bir destek verdi. Mersin metrosu yatırım programına alındı. Cumhurbaşkanımıza Mersin'e verdiği değer için teşekkür ediyorum."

Mersin Metrosu nereye yapılacak?

Birçok alanda tek ve ilk olma özelliklere sahip olan Mersin Metrosu, yalnızca modern bir ulaşım alanı olarak değil, bir kentsel yaşam alanı olarak tasarlandı.

Ülkede bir ilke imza atarak transfer ve ana istasyonlarda halkın bisiklet, motosiklet ve arabalarını kapalı ve güvenli otoparklara park ederek, kentte istedikleri yere metro konforuyla gidebilecekleri bir sistem oluşturacak. Ulaşımda entegrasyonu sağlayan, Türkiye’deki ilk metro sistemi olacak

Mersin metrosunun özellikleri neler?

Projede dünya çapındaki son teknolojileri kullanarak uygulanan, dış çapı 10 metre olan Tek Tüp sistemiyle ülkemizde yine bir ilke imza atarak daha güvenli, sağlam, konforlu ve hızlı ulaşımı sağlayan metro inşaatının en hızlı şekilde bitirilmesi ve Mersin halkı ile buluşturulması planlanıyor.

Akıllı kent teknolojileriyle donatılacak olan metro, tamamen otomatik işletme sistemi, konforlu vagonları, özel aydınlatma ve anons sistemi, son sistem bilgi panoları, hareketli görsel reklam sistemi, son sistem yürüyen merdiven ve asansörlerle dizayn ederek, 7’den 70’e tüm halka hitap etmeyi hedefliyor.

Mersin metrosu ne zaman açılacak?

Metro 1. Hat ile ilk olarak kentin doğu-batı yönlü ana trafiğinde halka hizmet sunulacak. 10 yıl içinde hayata geçirilmesi planlanan 2. Hattın, Pozcu ile Üniversite arasında 10,5 km uzunlukta ve 8 istasyondan oluşan hafif raylı kategorisinde ve yüzeyden seyredecek şekilde yapılması hedefleniyor. 2023 yılında halkın hizmetine sunulması düşünülen 2. Hattın maliyeti, bugünün para değeriyle 400 milyon TL yatırım gerektiriyor. Tren Garı, Şehir Hastanesi ve Otogarı yeraltından bağlayacak şekilde planlanan 12 km uzunlukta ve 12 istasyondan oluşan 3. Hatın, 2024 yılında hizmete açılması düşünülüyor.

Mersin metrosu hatları nereden geçecek?

4.Hat ise Tren Garı ve Millet Bahçesi arasında 5,5 km ve 6 istasyondan oluşacak. Sahilden gidecek olan tramvay projesinin 2025 yılına kadar halkın hizmetine sunulması düşünülüyor. Otogar ile Pozcu’yu bağlayacak, 8 km uzunlukta ve 8 istasyondan oluşan 5. Hat, kısmen yeraltında olacak. Projenin 2027 yılında Mersin’e kazandırılması hedefleniyor.

Liman ile Pozcu’yu kuzeyden bağlayacak, 11 km ve 12 istasyondan oluşan 6. Hattın, tamamı yeraltından geçecek. Bu hattın 2029’da tamamlanarak Mersinlilerin hizmetine sunulması planlanıyor.