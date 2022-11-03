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Yerel Mersin'den acı haber
Yerel

Mersin'den acı haber

Mersin’in Erdemli ilçesinde bir sitenin havuz inşaatında kalıp çökmesi sonucu 1 işçi yaşamanı yitirdi.

Yeniakit Publisher
2022-11-03 15:48:00 -

Olay, İlçeye bağlı Tömük Mahallesi 408’inci sokakta bulunan bir site şantiyesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, sitenin havuz kısmının kenarında kalıp sökümü yapılırken çöküntü oldu.

Çöken kalıp bu sırada alt kısımda bulunan işçilerden Orhan Esenoğlu’nun üzerine geldi. Yaralanan işçi mesai arkadaşları ve bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri tarafından çıkartılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaralı, kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. İş kazasının yaşandığı yerde jandarma ekipleri inceleme yaptı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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