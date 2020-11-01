Mersin’deki patlamada 4 kişi cezaevine gönderildi
Mersin’in Yenişehir ilçesinde, boş arsada meydana gelen patlamayla ilgili gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edilen 6 kişiden 4’ü tutuklandı.
Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, 11 Ekim’de kentteki bir alışveriş merkezinin karşısındaki arsada meydana gelen ve 1 kişinin yaralandığı olayla ilgili 27 Ekim’de 4 kişinin yakalandığı patlamayla ilgili soruşturmayı genişletti. Ekipler, kimliğini tespit ettiği 2 zanlıyı daha gözaltına aldı. Zanlıların ikamet ve iş yerlerinde, patlayıcı, düzenek oluşturmada kullanılan elektronik materyaller ve dijital malzemeler bulundu. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 6 kişiden 4’ü çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla salıverildi.