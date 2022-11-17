  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel Mersin'de uyuşturucu operasyonu: 6 şüpheli yakalandı
Yerel

Mersin'de uyuşturucu operasyonu: 6 şüpheli yakalandı

Mersin, Tarsus'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2022-11-17 09:57:00 -
Mersin'de uyuşturucu operasyonu: 6 şüpheli yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, ilçede uyuşturucu sattığı ileri sürülen zanlılara yönelik çalışma başlattı.

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda H.F, Y.E, İ.K, M.K, E.K. ve M.Ü. gözaltına alındı.

Adreslerde 5 kilo 60 gram esrar, 276 gram skunk, 16,22 gram kokain, bir miktar sentetik uyuşturucu ve eroin ile 66 uyuşturucu hap, 3 hassas terazi, 2 tüfek ve 55 kartuş, 11 tabanca fişeği, 4 çalıntı cep telefonu ve 4 bin 15 lira ele geçirildi.

Emniyete götürülen şüphelilerin işlemleri devam ediyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23