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Ekonomi

Mersin’de sofralık kayısı hasadı başladı

Türkiye’nin sofralık kayısı ihtiyacının yüzde 85’ini karşılayan Mersin’in Mut ilçesinde açık alanda kayısı hasadı başladı.

2020-04-27 09:44:43 -
Mersin’de sofralık kayısı hasadı başladı

Türkiye’nin sofralık kayısı ihtiyacının yüzde 85’ini karşılayan Mersin’in Mut ilçesinde açık alanda kayısı hasadı başladı.


Mersin Büyükşehir Belediyesi Mut Toptancı Hali Sebze Meyve Komisyoncular Derneği Başkanı Mehmet Ali Acar, erkenci denilen açık havada yetişen kaliteli matador cinsi kayısının hasadına başlandığını, vatandaşın bu yıl tadıyla aromasıyla doya doya kayısı yiyeceğini ifade etti.


120 bin ton rekolte beklediklerini söyleyen Acar, Ortadoğu ve Avrupa ülkelerine 50 bin ton kayısı ihracatı hedeflediklerini belirtti.


Üretici Avni Özkan ise açıkta ilk kayısı hasadına başladıklarını ve kilosunu 25 liradan sattıklarını söyledi.

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