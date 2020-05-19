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Mersin'de şehit Uğur Katran anısına Şehitler Tepesi oluşturuldu

Yeniakit Publisher
2020-05-19 12:23:45 -
Mersin'de şehit Uğur Katran anısına Şehitler Tepesi oluşturuldu

MERSİN (AA) - Suriye'nin İdlib kentindeki rejimin saldırısında şehit olan Uzman Çavuş Uğur Katran'ın anısına, memleketi Mersin'in Gülnar ilçesinde Şehitler Tepesi oluşturuldu.

Gülnar Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 3 Şubat'ta rejim unsurlarının topçu saldırısında şehit düşen Katran'ın, Kavakoluğu Mahallesi'nde yaşayan babaevinin karşısındaki tepeye Türk bayrağı dikildi.

Bayrağın çevresinde şehit Katran'ın anısına adının, fotoğrafının ve üzerinde bir şiirin yazılı olduğu anıt dikilerek Şehitler Tepesi oluşturuldu.

Gülnar Belediye Başkanı Alpaslan Ünüvar ile şehidin babası Ramazan ve kız kardeşi Meryem Katran'ın katılımıyla 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında açılışı yapılan Şehitler Tepesi'ndeki bayrak göndere çekildi, katılımcılar asker selamı verdi.

Açılışın ardından şehit ailesinin evi ziyaret edildi, Kur'an-ı Kerim ve dua okundu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Başkan Ünüvar, Katran'ın,Türk bayrağı uğruna şehit olduğunu belirterek, "Bizler onun ve tüm şehitlerimizin aziz hatırasını yaşatmak için burada, kendisinin en çok istediği yerde evinin karşısında Şehitler Tepesi'nde Türk bayrağımızı göndere çekerek, dalgalandırdık." ifadesini kullandı.

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