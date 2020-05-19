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Mersin'de polis korteji vatandaşlara 19 Mayıs coşkusu yaşattı

Yeniakit Publisher
2020-05-19 22:47:23 -
Mersin'de polis korteji vatandaşlara 19 Mayıs coşkusu yaşattı

MERSİN (AA) - Mersin'de polis ekipleri, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla kortej oluşturup halkın bayramını kutladı.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamalarının kent meydanlarında vatandaşların katılımıyla yapılamaması üzerine halkla bütünleşmek için hazırlık yaptı.

Ekipler, Türk bayraklarıyla donatılan polis araçlarından oluşan kortejle Cumhuriyet Alanı'ndan çıkarak, kentte tur attı.

Siren seslerini duyup evlerinin balkonuna ve penceresine çıkan vatandaşlar, kortejin geçişini izleyip polisleri alkışladı.

Saatler 19.19'u gösterdiğinde İsmet İnönü Bulvarı'nda duran ekipler, burada saygı duruşunda bulunup, İstiklal Marşı'nı okudu.

Bu arada polis ekiplerinin bu etkinliği drone ile görüntülendi.


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