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Yerel Mersin'de palet fabrikasında çıkan yangın 2 saatte söndürüldü
Yerel

Mersin'de palet fabrikasında çıkan yangın 2 saatte söndürüldü

Mersin yangın son durumu: MERSİN'in Akdeniz ilçesinde palet fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yaklaşık 2 saatte söndürüldü.

Yeniakit Publisher
2022-10-29 23:15:00 - 2022-10-29 23:38:43
Mersin'de palet fabrikasında çıkan yangın 2 saatte söndürüldü

Mersin yangın son durum 

Son dakika haberine göre; Mersin'de palet fabrikasında korkutan yangın çıktı! Mersin'de palet fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı.

MERSİN'in Akdeniz ilçesinde palet fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yaklaşık 2 saatte söndürüldü. Yangın, saat 20.00 sıralarında merkez Akdeniz ilçesine bağlı Çilek Mahallesi'ndeki bir palet fabrikasında çıktı. Palet fabrikasından duman yükseldiğini gören fabrika çalışanları, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahalede bulundu. Ekiplerin çalışmalarına TOMA'lar da destek verdi.

Yangın, ekiplerin 2 saatlik çalışmasının ardından kontrol altına alınırken, fabrikadaki soğutma çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.Yangının çıkış nedenin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Ne olmuştu?

Mersin'in Akdeniz ilçesine bağlı Çilek Mahallesi'ndeki palet fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Mersin'de palet fabrikasında korkutan yangın

Görevlilerin durumu bildirilmesi üzerine bölgeye Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangının fabrikanın bitişiğindeki kömür deposu ve çevresindeki evlere sıçrama ihtimali nedeniyle çevre ilçe belediyelerine ait arazözlerle bölgeye su takviyesi yapıldı.

Öte yandan, AFAD ekipleri ve İl Emniyet Müdürlüğüne ait çok sayıda Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) da yangın söndürme çalışmalarına katıldı.

Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, İl Emniyet Müdürü Mehmet Aslan, Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, bölgeye gelerek incelemede bulundu, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

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