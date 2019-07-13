Mersin’de limonata festivali düzenlenecek

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, önümüzdeki yılın nisan ayında yapılması planlanan Mersin Limonata Festivali’ne destek vereceklerini belirterek, "Biz istiyoruzki, Mersin bir festival kenti haline gelsin" dedi.

Mersin Limonata Festivali Komitesi üyeleri, 2020 yılının Nisan ayında gerçekleştirilmesi planlanan festivale destek istemek için Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’i ziyaret etti.

Mersin’i bir festival şehri haline getirmek istediklerini söyleyen Seçer, festivalindüzenlenmesine destek vereceklerini belirtti. Türkiye’nin, hatta Avrupa’nınkonuşacağı festivalleri hayata geçirmek istediklerini ifade eden Seçer, önemli birnarenciye üretim merkezi olan ve limonun yüzde 70’inin üretildiği Mersin’de böyle birfestivalin yapılmasına sıcak baktıklarını kaydetti. Seçer, ayrıca Kültür ve Sosyalİşler Dairesi Başkanlığı’nda görev yapan bir personeli de festival komitesine destekvermesi için görevlendirdi.

“Biz istiyoruz ki Mersin bir festival kenti haline gelsin”

Seçer, kentte etkin festivallerin yapılması gerektiğini dile getirerek, "Biz istiyoruzki, Mersin bir festival kenti haline gelsin. Ama bu demek değildir ki, her aklımızagelen temada, iyi düşünülmeden, hesap edilmeden, el yordamıyla bir şeyleryapalım. Ben istiyorum ki festival yapalım, az sayıda yapalım ama etkin festivalleryapalım. Bunların tanıtımını doğru yapalım, altını iyi dolduralım. Temel amaç burada,bir kentin tanıtımına katkı sunmak” diye konuştu.

“Avrupa’nın konuştuğu çok daha büyük festivaller haline getirmeniz mümkün”

Festivalde önemli olanın, kentin tanıtımı kadar insanları çekmek ve o etkinliğegetirmek olduğundan söz eden Seçer, “Bunun için de kullanacağınız temalar önemli.Cazip olmalı. Burada sağlayacağınız etkinlikler son derece önemli. İnsanlar burayagelmeli. Sonuç olarak da etkin, Türkiye’nin konuştuğu belki de Avrupa’nın konuştuğuçok daha büyük festivaller, artık rüştünü ispatlamış, dünyanın konuştuğu festivallerhaline getirmeniz mümkün. Bu seçtiğiniz tema Mersin’e uygun bir tema. Burasıönemli bir narenciye üretim merkezi. İyi bir seçim diye düşünüyorum tema olarak.Bunun içini doldurmak komitenin, sizlerin görevi. Önemli olan bizim bu işin neresindeolacağımız” ifadelerini kullandı.

“Festival tadında bir festivalin içerisinde olmak isteriz”

Sıkıntıların olduğu ya da iyi çalışılmamış, konusuna hakim ve yetkin olmayaninsanların hazırladıkları festivallerin kaynak israfından başka bir şey olmadığınıvurgulayan Seçer, her kaynağı çok değerli bildiklerini ve belediye olarak çokrasyonel kullanmak istediklerinin altını çizdi. Seçer, “Hakikaten festival tadında birfestivalin içerisinde olmak isteriz. Uygun olan her türlü bu tip etki getirecekfestivallere ya da etkinliklere biz destek oluruz. Bu noktada da biz bir temsilciverebiliriz. Bunu yapacaksak zaten Kültür ve Sosyal İşler Dairesi bünyesindeyapabiliriz. Arkadaşlarımız ile bir çalışma olabilir. Biz de elimizi taşın altına koyalımama bazı beklentilerimiz olacak belediye olarak. Bu işin içinde olma, halkın bunubilmesi, görmesi, takdir etmesi de bizim için önemlidir. Çünkü sonuç almamızönemlidir. Bunlar hesaplanır. Herkes üzerine düşeni yapar. Biz uygun gördük,üzerimize düşen budur ve bunu yapacağız dediğimiz zaman bunu hakkıyla veedebiyle yaparız. Onda kimsenin bir endişesi olmasın” şeklinde konuştu.

“Müzik, eğlence olsun, biz her türlü imkânı sağlarız”

Başkan Seçer, Mersin Limonata Festivali’nin sürdürülebilir olmasının da öneminedikkat çekerek, şöyle devam etti; "Bizden yana buradan rahat çıkın ama yeter kiayakları yere basan, daha sonra da sürdürülebilir olsun. Çünkü bu işler bir yıllıkolmuyor. Emekleme süreci vardır. Belki bu yıl aksaklıklar olur, gelecek yıllarda birazdaha derken kadro da zenginleşir. Kentin inanacağı bir festival olması lazım.Böylece çok daha fazla destek alırsınız. Cıvıl cıvıl bir festival olsun. Müzik eğlenceolsun, biz her türlü imkânı sağlarız. Mersin çağdaş bir kent, modern bir kent. Denizkenti, doğa kenti, kültür kenti, medeniyet kenti, her şey var burada. Buna uygun birşey olmalı. Gelecek olan insan müzik dinleyecek, eğlenecek, bağırarak şarkısöyleyecek. Özgürce sokakta gecenin bir yarısına kadar dolaşacak. Kalacak yeriolacak, para harcayacak. Nisan ayı uzun gibi görünse de bu tip hazırlıklar içinaslında kısa sayılmaz ama 9 ay süratle geçer. İyi çalışılırsa ben olabileceğinidüşünüyorum."

“Bir Mersin limonatası neden yok dedik”

Mersin Üniversitesi Turizm Fakültesi Dekanı ve Mersin Limonata Festivali KomiteBaşkanı Prof. Dr. Kemal Bilir ise Mersin’in birçok cari ürününün katma değer ileTürkiye’ye kazandırılmadığından söz ederek, “Esasen kalkınma tarımdan başlar. Yani tarım endüstrisi çok önemli. Burada da Fatih Beyin ‘Bir Mersin limonatasıneden yok?’ sorusunu ısrarla sormasının beraberinde de bir Mersin limonatasıürünü de gerçekleştirildi. Aksaray’da üretiliyor şu an için ama Bursa’da bu kadargüçlü bir limonata bankası varken, limonun yüzde 70’ini üreten Mersin’de bu ürünedayalı katma değerli ürünlerin olmaması gerçekten bir sorun. Bu anlamda da belkiyapılabilecek ve alınacak çok ciddi yollar var. Beraberinde de bunu bir festivaledönüştürebilir miyiz tartışmaları da yaptık. En sonunda da bunu bir limonata festivaliolarak tanımladık” dedi.

Ziyaretin ardından festival komitesi tarafından Başkan Seçer’e ‘Mersin LimonataFestivali’ yazılı tişört, şapka ve plaket hediye edildi.

Ziyarette, Mersin Baro Başkanı ve aynı zamanda Mersin Limonata FestivaliKomite Başkan Yardımcısı Bilgin Yeşilboğaz,festivalin koordinatörü, gazeteci Fatih Alkar ve komite üyeleri de yer aldı.