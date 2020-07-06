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Aktüel

Mersin'de kaybolan alzaymır hastası yaşlı kadın dronla aranıyor

Yeniakit Publisher
2020-07-06 14:52:19 -
Mersin'de kaybolan alzaymır hastası yaşlı kadın dronla aranıyor

MERSİN (AA) - Mersin'in Gülnar ilçesinde 4 gündür kendisinden haber alınamayan alzaymır hastası 77 yaşındaki kadını jandarma ve kurtarma ekipleri droneler yardımıyla arıyor.

Alınan bilgiye göre, 2 Temmuz'da Çukurkonak Mahallesi'ndeki evinden çıkan alzaymır hastası Şerife Lök'ten haber alamayan yakınları durumu jandarmaya bildirdi.

Jandarma ekipleri bölgede arama çalışmaları başlattı.

Lök'ün kaybolduğu yer ile çevre mahallelerde drone ve jandarma iz takip köpeğiyle arama gerçekleştiriliyor.

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