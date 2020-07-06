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Aktüel

Mersin'de kaçak kazı yapan 4 zanlı suçüstü yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-07-06 12:21:45 -
Mersin'de kaçak kazı yapan 4 zanlı suçüstü yakalandı

MERSİN (AA) - Mersin'in Silifke ilçesinde, kaçak kazı yapan 4 şüpheli suçüstü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığının açıklasın göre, Silifke İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sabah Mahallesi Taştepe mevkisinde kaçak kazı yapıldığı bilgisine ulaştı.

Ekiplerin düzenlediği operasyonda, kaçak kazı yaptığı belirlenen 4 şüpheli suçüstü yakalandı.

Şüphelilerin yanındaki kırıcı-delici matkap, jeneratör, akü, kürek, balyoz, kazma ve 1 kilo 400 gram amonyum nitrata el konuldu.

Gözaltına alınan 4 zanlı jandarma karakoluna götürüldü.

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