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Aktüel Mersin'de eşini öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet
Aktüel

Mersin'de eşini öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet

Yeniakit Publisher
2020-09-09 11:47:19 -
Mersin'de eşini öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet

MERSİN (AA) - Mersin'de, eşini bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan sanık, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Mersin 10. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, müşteki ve avukatlar hazır bulundu. Sanık Habip Demir ise duruşmaya tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Mahkeme başkanı, maktul Emine Demir'in telefon kayıtlarının incelendiğini ve farklı bir kişiyle görüşmesinin olmadığını belirtti.

Duruşmada bazı tanıklar da dinlendi.

Söz verilen sanık Habip Demir, eşinin başka bir kişiyle ilişkisinin olduğunu ileri sürerek, eşiyle sürekli tartıştıklarını söyledi.

Aile düzenlerinin olmadığını ifade eden Demir, "Telefon kayıtlarının detaylı şekilde ortaya çıkarılmasını talep ediyorum. Ailemizin düzenini ve huzurunu eşimin kardeşi bozdu. İsterlerse 8 kere ağırlaştırılmış müebbet alayım ama yeter ki gerçek ortaya çıksın." dedi.

Demir'in oğlu Nurullah Demir ise annesi hakkındaki aldatma iddialarının gerçeği yansıtmadığını belirterek, sanığın ağır şekilde cezalandırılmasını talep etti.

Müşteki avukatı ise bıçak darbeleri ve sayısına bakıldığında sanığın "canavarca hisle öldürme" suçundan ceza almasını istedi.

Savcı da mütalaasında sanığın ağırlaştırılmış müebbetle cezalandırılmasını talep etti. Mahkeme heyeti de sanığın "kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırılmasını kararlaştırdı.

Sanığın cezasında herhangi bir indirim uygulanmadı.

Merkez Akdeniz ilçesi Mesudiye Mahallesi'ndeki apartman dairesinde yaşayan 6 çocuk annesi Emine Demir'in (39), 18 Aralık 2019'da bıçaklanarak öldürüldüğü tespit edilmiş, eşi Habip Demir Adana'da yakalanarak tutuklanmıştı. Demir hakkında "kasten öldürme" suçundan dava açılmıştı.

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