Mersin'de DEAŞ operasyonu
Mersin'de terör örgütü DEAŞ operasyonunda 2 şüpheli yakalandı.
Mersin'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Toroslar ve Mezitli ilçelerinde DEAŞ ile bağlantılı olduğu belirlenen 2 zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı.
Belirlenen adreslere düzenlenen şafak operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
Adreslerde çok sayıda dijital materyal ve doküman ele geçirildi.
Zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.