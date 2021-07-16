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Yerel Mersin'de çok sayıda küçükbaş hayvan telef oldu
Yerel

Mersin'de çok sayıda küçükbaş hayvan telef oldu

Mersin'in Tarsus ilçesinde, ilaçlarının yanlış uygulandığı öne sürülen 45 küçükbaş hayvan telef oldu.

Yeniakit Publisher
2021-07-16 11:19:00 -
Mersin'de çok sayıda küçükbaş hayvan telef oldu

Sanlıca Mahallesi'nde besicilik yapan A.E, hastalıktan korumak amacıyla kurbanlık küçükbaş hayvanlarına ilaç verdi. Bir süre sonra 45 küçükbaş hayvan telef oldu.

Haber verilmesi üzerine çalışma başlatan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, telef olan hayvanlardan numune aldı.

Ekiplerin ilk bulgularına göre, ilaçların yanlış şekilde uygulanması nedeniyle hayvanların telef olduğu belirlendi.

Hayvanların kesin ölüm sebebi, numunelerin gönderildiği Adana Veteriner Kontrol Enstitüsündeki incelemenin ardından netleşecek.

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