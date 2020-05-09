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Aktüel

Mersin'de 96 kişiye kapalı alanlarda oyun oynamaktan 296 bin lira ceza

Yeniakit Publisher
2020-05-09 10:46:51 -
Mersin'de 96 kişiye kapalı alanlarda oyun oynamaktan 296 bin lira ceza

MERSİN (AA) - Mersin'de kapalı alanlarda oyun ve kumar oynarken polise yakalanan 96 kişiye, toplam 296 bin 625 liralık ceza uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, kent genelinde kumar oynatılan yerler ile kapalı olması gerekirken sosyal mesafe kuralı ihlal edilerek oyun salonlarına dönüştürülen ev ve iş yerlerine yönelik çalışma başlattı.

Ekiplerin 7 ikamet ile 3 iş yerine düzenlediği operasyonlarda oyun oynarken yakalanan 93 kişiye, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu gereğince 3 bin 150'şer lira para cezası kesildi.

Bir kişiye "Kumar oynatmak için yer ve imkan sağlamaktan" adli işlem başlatan ekipler, 3 kişiye de kumar oynadıkları gerekçesiyle toplam 3 bin 675 liralık ceza uyguladı.

Çalışmada, 3 iş yeri mühürlenerek faaliyetten men edildi.


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