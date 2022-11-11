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Yerel Mersin'de 9 FETÖ şüphelisine yönelik operasyon başlatıldı
Yerel

Mersin'de 9 FETÖ şüphelisine yönelik operasyon başlatıldı

Mersin'de, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) güncel yapılanmasında faaliyet yürüttüğü belirlenen 9 şüphelinin yakalanması için operasyon düzenlendi.

Yeniakit Publisher
2022-11-11 07:39:00 -
Mersin'de 9 FETÖ şüphelisine yönelik operasyon başlatıldı

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, FETÖ'nün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalarını sürdürdü.

Bu kapsamda, FETÖ'nün güncel yapılanması içinde faaliyet yürüttüğü belirlenen, biri "ByLock" kullanıcısı 9 şüpheli tespit edildi.

Zanlıların yakalanması için Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde eş zamanlı "şafak operasyonu" düzenlendi. Dron destekli operasyona yaklaşık 150 polis katılıyor.

Polisin şüphelileri yakalamaya yönelik çalışması ve adreslerdeki aramaları devam ediyor.

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