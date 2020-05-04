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Aktüel

Mersin'de 70 yaşındaki Şükran teyzenin doğum günü sevinci

Yeniakit Publisher
2020-05-04 10:08:11 -
Mersin'de 70 yaşındaki Şükran teyzenin doğum günü sevinci

MERSİN (AA) - Mersin'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında evinden çıkamayan 70 yaşındaki Şükran Eken için belediye ekiplerince sokakta doğum günü kutlaması yapıldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Mezitli İlçesi Viranşehir Mahallesinde yaşayan Şükran Eken, doğum günü olduğu için pasta siparişi verdi.

Pastayı alarak Eken'in evinin yolunu tutan 8 kadın personel, sokakta yaptığı gösteri ve şarkılarla Eken'in yüzünü güldürdü.

Eken'in komşuları da balkonlarına çıkarak şarkılara eşlik etti.

Sokakta yapılan kutlama karşısında şaşıran Eken, ekiplere teşekkür etti.


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