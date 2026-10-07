  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Esenyurt Belediyesi'ne operasyon: Çok sayıda gözaltı var Hangi ülkeye çalışıyor? Eski istihbarat başkanı tutuklandı! Ali Karahasanoğlu Hürriyet’in çifte standardını deşifre etti! Akit davasında dikkat çeken detaylar KPSS lisans sonuçları açıklandı! İsrail’den Mısır’a açık tehdit! Sisi’den jet cevap Mekke'ye Türk zırhı! ABD’den vatandaşlarına Rusya için acil uyarı! Şüpheli ölüm sonrası yeniden duyurdular Ege Bölgesi'nde 7 dakika arayla peş peşe sarsıntı! 7 Ekim 2026: Günün Ayet ve Hadisi 7 Ekim 2024: Recai Kutan'ın vefatı (Eski Bakan)
Yerel Mersin'de 630 polisle şafak vakti uyuşturucu operasyonu: 77 şüpheli gözaltında
Yerel

Mersin'de 630 polisle şafak vakti uyuşturucu operasyonu: 77 şüpheli gözaltında

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Mersin'de 630 polisle şafak vakti uyuşturucu operasyonu: 77 şüpheli gözaltında

Mersin'de Narkotik Şube'nin çalışmasında belirlenen 121 kişiden 77'si şafak vakti eş zamanlı operasyonda gözaltına alındı; ruhsatsız 8 silah ele geçirildi.

Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube ve amirliklerinin yürüttüğü çalışmanın ardından şafak vakti düzenlenen eş zamanlı uyuşturucu operasyonunda 77 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Baskınlara 174 ekip, 2 insansız hava aracı ve 630 polis katıldı.

Alınan bilgiye göre çalışma; Mersin, Tarsus, Silifke, Erdemli ve Anamur Cumhuriyet Başsavcılıklarının koordinasyonunda, uyuşturucu madde ticareti yapmak, bulundurmak ve kullanmak suçlarına yönelik yürütüldü.

Belirlenen 121 kişinin 60'ı Tarsus'ta

Çalışmada merkezde 33, Tarsus'ta 60, Anamur'da 12, Erdemli'de 10 ve Silifke'de 6 şahıs olmak üzere toplam 121 kişi belirlendi. Eş zamanlı baskınlarda bu şüphelilerden 77'si yakalandı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çeşitli miktarlarda sentetik ecza, esrar, bonzai, metamfetamin ve uyuşturucu hap bulundu. Ruhsatsız 4'ü tabanca 8 silah, 121 adet mermi ile 3 uyuşturucu kullanma aparatı da ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler emniyete götürülürken, diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23