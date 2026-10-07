Mersin'de 630 polisle şafak vakti uyuşturucu operasyonu: 77 şüpheli gözaltında

Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube ve amirliklerinin yürüttüğü çalışmanın ardından şafak vakti düzenlenen eş zamanlı uyuşturucu operasyonunda 77 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Baskınlara 174 ekip, 2 insansız hava aracı ve 630 polis katıldı.

Alınan bilgiye göre çalışma; Mersin, Tarsus, Silifke, Erdemli ve Anamur Cumhuriyet Başsavcılıklarının koordinasyonunda, uyuşturucu madde ticareti yapmak, bulundurmak ve kullanmak suçlarına yönelik yürütüldü.

Belirlenen 121 kişinin 60'ı Tarsus'ta

Çalışmada merkezde 33, Tarsus'ta 60, Anamur'da 12, Erdemli'de 10 ve Silifke'de 6 şahıs olmak üzere toplam 121 kişi belirlendi. Eş zamanlı baskınlarda bu şüphelilerden 77'si yakalandı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çeşitli miktarlarda sentetik ecza, esrar, bonzai, metamfetamin ve uyuşturucu hap bulundu. Ruhsatsız 4'ü tabanca 8 silah, 121 adet mermi ile 3 uyuşturucu kullanma aparatı da ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler emniyete götürülürken, diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.