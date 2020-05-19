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Mersin’de 19 Mayıs kutlamaları denize taştı

Mersin’de 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, hem havada, hem karada hem de denizde gerçekleştirilen etkinliklerle coşkuyla kutlandı.

Yeniakit Publisher
2020-05-19 23:26:12 -
Mersin’de 19 Mayıs kutlamaları denize taştı

Mersin’de 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, hem havada, hem karada hem de denizde gerçekleştirilen etkinliklerle coşkuyla kutlandı.


19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nın 101. yılı, Mersin’de renkli ve coşkulu anlara sahne oldu. Korona virüs salgını nedeniyle Mersin Büyükşehir Belediyesi bu sene alışılmışın dışında bir kutlama hazırladı. Gün içerisinde 19 Mayıs konvoyu Belediye Başkanı Vahap Seçer’in katılımıyla kentin sokaklarında ve caddelerinde heyecan dolu anlar yaşatırken, akşam ise 19 Mayıs coşkusu gökte havai fişek, denizde tekne, sosyal medyada ise konserle devam etti.


’19 Mayıs kutlu olsun’ yazılı ışıklı bir tekne, Adnan Menderes Bulvarı’ndaki Beşiktaş Meydanı’ndan yol alarak kutlamaları denize taşıdı. Teknenin çıkışı sırasında gökyüzünü havai fişekler aydınlattı. Teknede İzmir ve 10. Yıl Marşları ile birlikte çeşitli şarkılar çalındı. Beşiktaş ve Fenerbahçe meydanlarının yanı sıra Viranşehir’de süren havai fişek gösterileri, Mersinlilere unutulmaz bir 19 Mayıs yaşattı.

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