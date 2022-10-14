Mersin ve Hatay Anadolu Arapları arasında 'humus' rekabeti yaşanıyor... Kim haklı?

Mersin'in Tarsus ilçesinde "ana yemek", Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde ise "soğuk meze" olarak tüketilen geleneksel Arap lezzeti humus, iki kentin ustaları arasında lezzet rekabeti yaşatıyor.

Mersin'de yapılan, Türk Patent ve Marka Kurumunca 1 Kasım 2017'de "Tarsus humusu" adıyla coğrafi işaretle tescillenen lezzet, nohudun tokmak yardımıyla ezilip tahinle harmanlanmasıyla hazırlanıyor.

Çeşitli baharatlar ve tereyağı eklenerek "ana yemek" olarak günün her öğününde tüketilen "Tarsus humusu", pastırmalı, sucuklu ve sade çeşitleriyle sofralardaki yerini alıyor.

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde ise "Reyhanlı humusu" adıyla 16 Temmuz 2021'de coğrafi işaret tescil başvurusu yapılan lezzet, üzerindeki zeytinyağı, domates, turşu ve yeşillik süslemeleriyle genellikle "soğuk meze" olarak tüketiliyor.

Gastronomide söz sahibi Mersin ve Hatay'da hazırlanışı da farklılık gösteren humus, iki ilçe arasında lezzet rekabeti yaşatıyor.

Mersin ve Hatay'daki ustalar, "en lezzetli humus"un kendi kentlerine ait olduğunu savunurken, bu lezzet her kesimin damak tadına hitap ediyor ve bölgede sıkça tüketiliyor

"Hangisi derseniz, sıcak Tarsus humusu derim"

Tarsus'ta 27 yıldır humus ustası Onur Uzal, AA muhabirine, kent mutfağının çeşitli lezzetlere ev sahipliği yaptığını söyledi.

İlçenin humusunun da önemli lezzetlerden olduğunu dile getiren Uzal, "Tarsus humusunun lezzeti çok başka, tartışma götürmez. Denemeyenlerin denemesi gerekir. Bu ciddi bir tavsiyedir. Hatay'da da humus var. Tabii ki herkes 'Ürünümüz daha güzel.' der." diye konuştu.

Uzal, kente gelen misafirlerin Tarsus humusunu oldukça beğendiğini vurguladı.

Hatay'da yapılan humusun da lezzetli olduğunu anlatan Uzal, şunları kaydetti:

"Hangisi derseniz, sıcak Tarsus humusu derim. Her öğün tüketilebilir. Hatay ile Tarsus arasında tatlı bir rekabet var. Bunun en güzel çözümü, oranın en iyi ustaları ile bizim buranın en güzel ustaları karşı karşıya gelir ve güzel bir atışma yapılabilir. Biz buna açığız. Bir mecrada, hangisi daha iyi denemek lazım. Tatlı rekabet iyidir. Bu sadece humusa özel bir şey değil. Mesela Adana'da kebap var, Türkiye'nin farklı noktalarında da var. Her yapan kendinin iyi yaptığını düşünür. Zaten bu düşüncede olmazsanız iyi bir yemek yapmanız mümkün değil."