  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Erich Vad: Türkiye olmadan yapamayız

1,5 milyar dolarlık dev kayıp! Deprem ihracat rakamlarını da vurdu: Deprem etkisiyle yüzde 6,4'lük düşüş

Hizmetten bi haber İmamoğlu'ndan iddialı çıkış: Benim kadar yüksek performanslı bir belediye başkanı son zamanlarda yok

Alpargün Apartmanı soruşturmasında korkunç ifade: Dere yatağı olduğunu biliyordum! Şok etti

ÖSYM'den açıklama geldi! Deprem bölgelerinde o sınavlar yapılmayacak

Cübbeli Ahmet Hoca'dan 14 Mart'ta deprem olabilir uyarısı! Detayları tek tek açıkladı

'Abdullah Gül beni şaşırttı' diyen Fehmi Koru, Millet İttifakı'nın adayını açıkladı: Sürprize açık olun

Fahiş kira artışı yapan vicdansız ev sahipleri şimdi yandı! 331 bin liraya kadar para cezası

Ardında hep eser bıraktı Verdiği her sözü tuttu İşte ihya süreci

Maraş depremini bilen Kadir Sütçü 'bulutları ve karıncaları' işaret ederek duyurdu: 72 saat sonra orada deprem olacak
Ekonomi Mersin Üniversitesi personel alımı yapıyor
Ekonomi

Mersin Üniversitesi personel alımı yapıyor

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre; Üniversitemiz Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekimliği ve Mersin Üniversitesi Mersin merkez ve ilçelerinde bulunan kampüslerinde istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarih ve 26566 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda yer alan Ek 2 inci maddenin (B) fıkrasına göre 2022 KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle sözleşmeli personel alınacak.

Yeniakit Publisher
2023-03-02 14:38:00 -
Mersin Üniversitesi personel alımı yapıyor

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; Adayların öncelikle istenen belgeler kısmında yer alan 1(bir) numaralı online başvuru formunu doldurmaları zorunludur. Online başvurusunu tamamlayan adaylar asıl başvurularını ilan bitim tarihine kadar Rektörlük Personel Daire Başkanlığına şahsen yapacaklardır. Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

- Adaylar ilan edilen pozisyonlardan sadece birine başvurabilecek olup, birden fazla pozisyona başvuru yapanların başvuruları iptal edilecektir.

- Adayların KPSS puan türü ve yılı ile uygun olmaması durumunda başvuruları geçersiz sayılacaktır.

- Tecrübe istenen pozisyonlar için adaylardan başvuruda bulunacakları pozisyonda çalıştıklarını gösterir belgenin yetkili amir tarafından kaşe ve ıslak imza ile onaylanmış hizmet belgesi olması gerekmektedir. Ayrıca adaylardan başvuruda bulunacakları pozisyonda çalıştıklarını gösterir belgenin kontrolü amacıyla https://www.turkiye.gov.tr/adresinden alınan sigortalı hizmet dökümünün istenilen evraklara eklenmesi gerekmektedir. (SGK kayıtlarında ilana konu unvanda çalışılıp çalışılmadığının belgelendirilmesi gerekmektedir.) İlave belge istenen pozisyonlar için adayların istenilen belgeleri şahsen müracaat esnasında ıslak imzalı olarak teslim etmeleri gerekmektedir.

İletişim :
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Adres: Mersin Üniversitesi Çiftlikköy Kampüsü Rektörlük Binası, 33343 Yenişehir/MERSİN

Telefon: (0324) 361 00 01 (Dahili: 35028-35031)

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23