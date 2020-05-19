  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kadir Gecesi mesajı

Kur'an-ı Kerim'in Ramazan ayında Kadir Gecesi'nde indirilmesi ne demektir?

Kadir Gecesi'ni nasıl geçirmeliyiz?

Kadir gecesinde ne oldu?

Hüseyin Akbulut kimdir?
için kalan
Aktüel

Mersin polisinden anlamlı 19 Mayıs kutlaması

Mersin polisi, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında saat 19.

Yeniakit Publisher
2020-05-19 23:40:51 -
Mersin polisinden anlamlı 19 Mayıs kutlaması

Mersin polisi, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında saat 19.19’da Üniversite Caddesi’nde yolu trafiğe kapatarak İstiklal Marşı’nı okudu. Polislere çevreden geçen vatandaşlar da destek verirken, etkinlik büyük beğeni topladı.


Korona virüs salgını dolayısıyla tüm Türkiye’de olduğu gibi Mersin’de de 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları sade törenlerle yapılırken, çeşitli kurumlar farklı etkinliklere imza attı. Mersin İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri de ilk önce kortej oluşturup, halkın bayramını kutladı. Ekipler, Türk bayraklarıyla donatılan polis araçlarından oluşan kortejle Cumhuriyet Alanı’ndan çıkarak kentin farklı noktalarında tur attı. Siren sesleri eşliğinde tur atan polislere vatandaşlar da balkonlarından bayrak sallayıp, alkışlayarak destek verdi. Saat 19.19’da Üniversite Caddesi’nde duran ekipler, burada İstiklal Marşı’nı okudu. Polislere çevredeki vatandaşlar da destek verirken, etkinlik büyük beğeni topladı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 155 m² tripleks ev
Satılık 155 m² tripleks ev

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı