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Mersin Orman Bölge Müdürlüğünden 129 aileye 3,5 milyon lira ORKÖY kredisi

Mersin Orman Bölge Müdürlüğü, orman köylülerine ekonomik destek sağlamak amacıyla 2019’da 129 aileye 3 milyon 500 bin TL ORKÖY kredisi verdi.

02 Eylül 2019 Pazartesi 12:44
Mersin Orman Bölge Müdürlüğünden 129 aileye 3,5 milyon lira ORKÖY kredisi

Mersin Orman Bölge Müdürlüğü, orman köylülerine ekonomik destek sağlamak amacıyla 2019’da 129 aileye 3 milyon 500 bin TL ORKÖY kredisi verdi. Bölge Müdürlüğünün son 5 yılda verdiği kredi desteği ise 20 milyon lirayı geçti.


Mersin Orman Bölge Müdürlüğü, orman köylülerini ekonomik olarak desteklemeye devam ediyor. Mersin Orman Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, son 5 yılda il genelinde bin 188 aileye toplam 20 milyon 326 bin lira kredi desteği sağlandı. Kredi desteğinde, süt sığırcılığı, süt koyunculuğu, fenni arıcılık, plastik serada muz üretimi konularına ağırlık verildi.


Bölge Müdürlüğü, 2019 yılında ise 129 aileye toplam 3 milyon 500 bin lira ORKÖY desteği sağladı. Bu miktarın 700 bin lirası hibe olarak verilirken, kalan kısmının 3-6 yıl faizsiz olarak geri ödeneceği belirtildi. Yapılan açıklamada, “Orman köylülerimiz, alması ve ödemesi kolay olduğundan ORKÖY kredilerini tercih ettiklerini belirtmektedirler. Tarım ve Orman Bakanlığımız ve Orman Genel Müdürlüğümüz hedef ve politikaları çerçevesinde Mersin Orman Bölge Müdürlüğü olarak kırsalda yaşayan vatandaşlarımızın ekonomik yönden kalkınması, yerinde kalkınmayı desteklemek, üretimi teşvik etmek ve istihdamı artırmak amacıyla bu kredi desteklemeleri önümüzdeki yıllarda artarak devam edecektir. Bu destekleme kredileriyle orman teşkilatı ile halk ilişkilerinin olumlu yönde devam etmesi amaçlanmaktadır” denildi.

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Haber Tarihi: 02 Eylül 2019 Pazartesi 12:44
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