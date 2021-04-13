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Eğitim Mersin liseleri taban puanı 2021 yüzdelik dilimleri | Mersin liseleri kontenjanları
Eğitim

Mersin liseleri taban puanı 2021 yüzdelik dilimleri | Mersin liseleri kontenjanları

Liselere Giriş Sınavı yani, LGS sınavına girecek olan adaylar tarafından, lise taban puanları 2021, yüzdelik dilimler ve kontenjan sayıları en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Peki, Mersin liseleri taban puanı 2021, Mersin liseleri başarı sıralaması ve Mersin liseleri kontenjanları nelerdir?

Yeniakit Publisher
2021-04-13 11:36:00 -
Mersin liseleri taban puanı 2021 yüzdelik dilimleri | Mersin liseleri kontenjanları

Mersin ilinde ikamet eden öğrenciler, Mersin lise taban puanlarını ve kontenjan sayılarını merak ediyor. Bu yıl 8. sınıfı bitirip 9. sınıfa yani lise ye geçecek öğrenciler heyecanla LGS sınavı bekliyor. Liseye gitmek için, hedeflenen lisenin istediği puanı LGS sınavından almak gerekiyor. İşte merak edilen haberin detayları…

Mersin liseleri taban puanı 2021, Mersin liseleri başarı sıralaması ve liseleri kontenjanları nelerdir?

Mersin liselerinin kontenjan kapasitesi ne kadar?

Mersin liseleri taban puanı ve yüzdelikleri için tıklayınız...

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