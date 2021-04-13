Mersin liseleri taban puanı 2021 yüzdelik dilimleri | Mersin liseleri kontenjanları
Liselere Giriş Sınavı yani, LGS sınavına girecek olan adaylar tarafından, lise taban puanları 2021, yüzdelik dilimler ve kontenjan sayıları en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Peki, Mersin liseleri taban puanı 2021, Mersin liseleri başarı sıralaması ve Mersin liseleri kontenjanları nelerdir?
Mersin ilinde ikamet eden öğrenciler, Mersin lise taban puanlarını ve kontenjan sayılarını merak ediyor. Bu yıl 8. sınıfı bitirip 9. sınıfa yani lise ye geçecek öğrenciler heyecanla LGS sınavı bekliyor. Liseye gitmek için, hedeflenen lisenin istediği puanı LGS sınavından almak gerekiyor. İşte merak edilen haberin detayları…
Mersin liseleri taban puanı 2021, Mersin liseleri başarı sıralaması ve liseleri kontenjanları nelerdir?
Mersin liselerinin kontenjan kapasitesi ne kadar?
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