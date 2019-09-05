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Mersin İŞKUR’dan MEGİP kapsamında istihdam garantili kurs

MERSİN (İHA) – Mersin Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) İl Müdürlüğü ile bir hazır giyim firması arasında Mesleki Eğitim ve Beceri Geliştirme İşbirliği Protokolü (MEGİP) imzalandı.

05 Eylül 2019 Perşembe 12:36
Mersin İŞKUR’dan MEGİP kapsamında istihdam garantili kurs

MERSİN (İHA) – Mersin Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) İl Müdürlüğü ile bir hazır giyim firması arasında Mesleki Eğitim ve Beceri Geliştirme İşbirliği Protokolü (MEGİP) imzalandı. Protokol kapsamında açılan ‘Dokuma, Konfeksiyon, Makineci Kursu’na başlayan 75 kişinin yüzde 50’si, kurs bitiminde söz konusu firmada işe başlayacak.


İŞKUR Mersin İl Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye genelinde her ilde yaygınlaşmaya başlayan MEGİP, Mersin’de firmalar tarafından yoğun talep görüyor. Bu çerçevede. Mersin İŞKUR İl Müdürlüğü ile Yalın Hazır Giyim firması işbirliğinde başlatılan kursa 75 kişi başladı. Kurs sonunda mezun olan kursiyerlerin yüzde 50’si firma bünyesinde istihdam edilecek.


Protokol ile ilgili bilgi veren İŞKUR Mersin İl Müdürü Vekili Halil Bozkurt, MEGİP’in geçerli olduğu süre boyunca kursiyerlerin hem teorik hem pratik eğitim alacağını söyledi. Bozkurt, bu sayede düzenlenecek mesleki eğitim kurslarında işverenlerin ihtiyaç duyduğu nitelikteki iş gücünün, işverenlerin talepleri doğrultusunda oluşturulacak eğitim programları ile yetiştirilmeye çalışılacağını belirtti.

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Haber Tarihi: 05 Eylül 2019 Perşembe 12:36
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