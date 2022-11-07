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Yerel Mersin-Antalya yolunu 3 saat ulaşıma kapatan kaza
Yerel

Mersin-Antalya yolunu 3 saat ulaşıma kapatan kaza

Mersin'in Anamur ilçesi sınırlarında bir tırın devrilmesi sonucu Mersin-Antalya yolu 3 saat ulaşıma kapandı. Sürücünün yaralandığı kaza sonrası ekiplerin çalışmasıyla yol yeniden ulaşıma açıldı.

Yeniakit Publisher
2022-11-07 21:04:00 -
Mersin-Antalya yolunu 3 saat ulaşıma kapatan kaza

Kaza, Mersin-Antalya D400 karayolunda Anamur ilçesi Anıtlı mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Ahmet K. idaresindeki 31 RAB 28 plakalı tır yağışlı havada kaydı. Kayan tırın dorse kısmı devrilerek yolun çift şeridini de kapattı. Kazada sürücü hafif şekilde yaralanırken, diğer sürücülerin haber vermesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı ambulansla Anamur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza sonrası yaklaşık 3 saat yol trafiğe kapandı. Ekiplerin çalışmasıyla tır vinç yardımı ile çekilerek, yol ulaşıma tekrar açıldı.

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