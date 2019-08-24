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Merkezefendi’de ‘Ortak Akıl Ortak Gelecek’ toplantısı

Denizli Merkezefendi Belediyesi’nin, 2020-2024 Stratejik Plan Toplantısı ‘Ortak Akıl Ortak Gelecek’ vurgusuyla Merkezefendi Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi.

24 Ağustos 2019 Cumartesi 15:24
Merkezefendi’de ‘Ortak Akıl Ortak Gelecek’ toplantısı

Denizli Merkezefendi Belediyesi’nin, 2020-2024 Stratejik Plan Toplantısı ‘Ortak Akıl Ortak Gelecek’ vurgusuyla Merkezefendi Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi.


Merkezefendi Belediyesi’nin, ilçeye yönelik beş yıllık projelerinin yer aldığı ve bu süre içerisinde izlenecek yol haritasının açıklandığı ‘2020-2024 Stratejik Plan Toplantısı’ yoğun bir katılımla Merkezefendi Kültür Merkezi’nde yapıldı. Toplantıya, Cumhuriyet Halk Partisi Denizli Milletvekili Teoman Sancar, Merkezefendi İlçe Kaymakamı Dr. Adem Uslu, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İl Başkanı Mahir Akbaba, CHP Merkezefendi İlçe Başkanı Tolga Varlıker, Denizli Belediyesi eski Başkanı Ali Marım, muhtarlar, meclis üyeleri, birim müdürleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.



“Merkezefendimiz’in 2020-2024 yılı yol haritası belirlenecek”


Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren Başkan Doğan, Mayıs ayının sonundan itibaren Merkezefendi ilçesinde yapılacakları masaya yatırdıklarını söyledi. Başkan Doğan, “Sadece bizim projelerimiz değil, sadece seçim öncesi vaatlerimiz değil, sizlerden gelecek projelerle, mahallelerimizin ihtiyacına göre belirlenen projelerle, işte bu ortak akılla stratejik planımızı hep birlikte yapmak istiyoruz. Bu amaçla siz değerli hemşerilerimizle, odalarımızla, sendikalarımızla yaklaşık Mayıs ayının sonundan itibaren Merkezefendi ilçemizi masaya yatırdık. Buradan çıkan sonuçlar ve bugün bu salondan çıkan sonuçlarla Merkezefendimiz’in 2020-2024 yılı yol haritası belirlenecek. Şemikler’den Gümüşler’e, Sevindik’ten Başkarcı’ya, Gerzele’den Yenişehir’e bütün mahallelerimizi kapsayan, 7’den 70’e tüm Merkezefendili hemşirelerimizin ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik projelerimizle birlikte stratejik planımızı hep birlikte inşa edeceğiz. Bizler inanıyoruz ki bugün birlikte hayal edeceğiz, yarın birlikte yaşayacağız. Bizler, sizlerle ve ortak akılla güçlüyüz” dedi.



“Sevgi olmadan bu projelerin önemi yok”


Toplantıdan çıkacak olan fikirlerin çok önemli olduğunu belirten Başkan Doğan, “Dört buçuk aylık süreçte yaptıklarımızı ve 2020-2024 yılları arasında yapacaklarımızı anlattık. Tabi bugün buradan çıkacak projeler, fikirler bizim için çok önemli. Yola çıkarken birçok projemiz vardı. Fakat benim için her zaman artı bir dediğim projem vardı. O da sevgiydi. Bizler Merkezefendi’de sevgiyi, huzuru, barışı, kardeşliği tesis etmek istiyoruz. Sevgi olmadan bu projelerin önemi yok. Gerek mesai arkadaşlarımızla, gerek sizlerle, gerek Merkezefendili hemşerilerimle ilk projem benim için sevgidir. Şimdi söz sırası sizde” diye konuştu.



“Toplantıyı gerçekleştirmekle iş bitmiyor”


Pamukkale Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve Finans Bölüm Başkanı Prof. Dr. İlhan Küçükkaplan ise, stratejik plan hakkında bilgiler verdi. Prof. Dr. Küçükkaplan, “Stratejik plan, kurumların orta ve uzun vadeli amaçlarını, temel ilke ve politikalarını, hedef önceliklerini, performans ölçütlerini ve izlenecek yöntemleri ile kaynak dağılımlarını içeren planlardır. Bugünkü çıkış noktamız, Merkezefendi’de yaşam kalitesini artırmak olacak. Tüm hemşerilerimizin, tüm paydaşlarımızın 2020-2024 açısından katılımı bizler için önemli. Stratejik plan, canlı bir süreçtir. Bu toplantıyı gerçekleştirmekle iş bitmiyor. Burada ortak akılla üretilecek projeleri uyguladıktan sonra, bu uygulamalarımızı paydaşlarımızla beraber kontrol ederek ulaşmak istediğimiz hedefe en etkin şekilde nasıl geleceğimizi konuşacağız. Belediye Başkanımıza bu planı sahiplenme noktasında yanımızda olduğu için teşekkür ediyorum” diye konuştu.


Yapılan konuşmaların ardından, Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan ile katılımcılar arasında soru-cevap gerçekleştirildi. Program sonunda Başkan doğan, önerileri ve fikirleri için katılımcılara teşekkür etti.

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Haber Tarihi: 24 Ağustos 2019 Cumartesi 15:24
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