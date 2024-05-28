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Ekonomi Merkez Bankası'nın rezervleri doldu taştı! Kritik seviye aşıldı
Ekonomi

Merkez Bankası'nın rezervleri doldu taştı! Kritik seviye aşıldı

Yeniakit Publisher
2024-05-28 11:01:00 - 2024-05-28 12:20:08
Merkez Bankası'nın rezervleri doldu taştı! Kritik seviye aşıldı

Merkez Bankası'nın rezervleri ağzına kadar doldu. Öncü verilere göre döviz rezervleri 9 milyar dolar artış göstererek toplam 142 milyar doları aştı.

Merkez Bankası (TCMB) rezervlerinde iyileşme hız kesmiyor.

Öncü verilere göre TCMB'nin swap hariç net rezervi yerel seçimden beri yaklaşık 60 milyar dolar artarak pozitif bölgeye yaklaştı.

Swap hariç net rezervler geçen hafta 9 milyar dolar artış gösterdi. Böylece yerel seçim öncesindeki -65,5 milyar dolardan -6 milyar dolara iyileşme gösterdi.

Swap hariç net rezerv kalemi en son Mart 2020'de artı bölgede kaydedilmişti.

TOPLAM REZERVLER 142 MİLYAR DOLARI AŞTI

TCMB'nin toplam brüt rezervi geçen hafta 3 milyar doların üzerinde artışla 142,3 milyar dolara yükseldi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Net rezerv geçen hafta yaklaşık 5,3 milyar dolar yükselişle 39,1 milyar dolara geldi.

Merkez Bankası'nın resmi verisi perşembe günü 14.30'da açıklanacak.

SWAP HARİÇ NET REZERV NEDİR?

Swap hariç net rezerv, merkez bankalarının sahip olduğu döviz rezervlerinden swap işlemleri sonucunda aldığı borçların çıkarılmasıyla elde edilen rezerv miktarını ifade eder.

Bu kavram, swap işlemlerinin dahil edilmediği yani merkez bankalarının swap anlaşmaları yaparak elde ettiği döviz varlıklarının hesaba katılmadığı net rezerv miktarını gösterir.

SWAP ANLAŞMASI NEDEN YAPILIR?

Merkez bankaları, döviz rezervlerini artırmak ve döviz kurlarını dengelemek için zaman zaman diğer ülkelerle swap anlaşmaları yapabilirler.

Swap anlaşmaları, iki ülkenin merkez bankalarının belirli bir süre için birbirlerinin para birimlerini belirli bir faiz oranı ile değiştirmesidir.

SWAP HARİÇ NET REZERV NEDEN ÖNEMLİ?

Swap yoluyla elde edilen rezervler, geri ödenmesi gereken borçlar olduğu için swap hariç net rezerv hesaplanırken borçlar düşülür.

Swap hariç net rezerv, ülkenin döviz rezervlerinin ne kadarının kullanılabilir olduğunu ve merkez bankasının döviz piyasalarında ne kadar müdahale gücüne sahip olduğunu anlamak için önemli bir göstergedir.

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Yorumlar

Altan Ertunç

Önce merkez Bankası yonetilerine ve çalışanlarına dörder maaş ikramiye verilecek sonra duruma göre hareket edilecek.Zarar eden bir kurum bu bonkör lugu yapıyorsa haram zıkkım olsun. Kimin parasını kime çarçur ediyorsunuz

Ali Baba

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